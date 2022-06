ZVEZDA DOBILA VELIKO POJAČANJE! Nikolić: Srećan sam što sam se vratio treninzima

"Srećan sam što sam se vratio treningu posle povrede. Prethodni period je bio jako težak. Ali srećom sve je prošlo kako treba", izjavio je Nikolić, a preneo klub.

Nikolić je prošle godine na pripremama u Austriji doživeo tešku povredu, i morao je da propusti čitavu sezonu.

"Prvo sam mislio da nije ništa strašno, ali kasnije se ispostavilo da moram na operaciju. Operisao sam se u Francuskoj, a potom se vratio u Beograd na terapije", rekao je Nikolić.

Mladi vezista je izjavio i da mu se "svašta motalo po glavi " i da se brinuo "da li će sve proći kako treba".

"Imao sam veliki strah, ali sam razgovarao sa mnogo ljudi, trenera, psihologa. Posavetovali su me i rekli da će strah proći posle nekog vremena", rekao je on.

Nikolić je pre povrede imao "fantastičnu sezonu" iza sebe, i očekivao je da će njegova karijera ići "uzlaznom putanjom".

"Ljudi u klubu su me razumeli i rekli da će sve doći na svoje mesto kada se budem vratio na teren", dodao je on.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nikolić je rekao i da su mu "najveća podrška bili porodica i najbolji drug".

"Ranije sam radio individualno, ali to ne može da se poredi sa timskim radom. Navikavam se polako. Znao sam da će me čekati sve ovo. Na meni je da "namestim" glavu i da nastavim dalje", izjavio je on.

On je rekao i da ne može da "garantuje kada će biti potpuno spreman", i da je najbitnije da "prođe kroz pripreme".

Što se tiče naredne sezone njegov cilj je da se "što bolje spremi", a cilj kluba da "osvoji titulu i da se plasira u Ligu šampiona".

"Mogu da poručim svim navijačima da ću se vratiti jači nego ikad", zaključio je Nikolić.

Kurir sport