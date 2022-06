U ŽENAMA JE SPAS! Ovako će izgledati BUDUĆNOST fudbala: Roboti ostavljaju sudije bez posla!

Zato dve galvne krovne fudbalske organizacije UEFA i FIFA slušaju glas naroda čitaju analitiku, a ona kaže navijači vape za promenama, ne žele više da gledaju "dosadnih 90 ili 120 minuta" i silne provere spornih situacija.

Prosto žele brzinu, akciju, golove, kraću formu, žele manje prekida, žele još veći spektakl.

Specijalizovani portal "The Future of Soccer", donosi tri predikcije bidućnosti fudbala koje će promeniti ovu igru i održati je kao globalno najpopularniju

1. U ženama je spas!

Budućnost fudbala je u ženama. Sve društvene okolnosti jednostavno ukazuju da će to biti trend, jer su nove generacije, za razliku od ranijih, brižnije po pitanju rodne ravnopravnosti i inkluziju svih. Prema njima, žene treba da imaju jednaka prava, homoseksualci treba da budu uključeni i da slobodno nastupaju a rasizam se više ne toleriše.

Ženski fudbal je jedna od sfera koja ima ogroman potencijal i u kojoj se mogu napraviti veliki pomaci u svakom smislu. Videli smo da se to upravo i dešava u poslednjoj deceniji. Obim takmičenja dama se značajno povećao i verovatno će nastaviti u tom pravcu jer se broj navijačica i igračica, iz godine u godinu, uvećava širom sveta.

Za one koji i dalje misle da je fudbal isključivo muška stvar, zapitaće se da li je to baš tako kada vide da je na meču Lige šampiona za žene između Barselone i Reala bilo rekordnih 91.000 navijača.

2. Igra se ubrzava, igrači postaju savršene sprinterske mašine

Sve relevantne statistike pokazuju: fudbal je postao brža igra, igra većeg intenziteta. Fudbal se razvija ka tome da bude eksplozivniji, gde su tehnički i sprinterski nivoi igrača ključni. Navijači traže brzinu, akciju, i klubovi, zarad ostanka u vrhu i u udelu kapitala, to teže i da im ponude.

Naravno, ovakav pristup ima i svoje posledice a to je i veća potrošnja igrača u budućnosti. To neminovno znači da će se vreme trajanja utakmica skratiti kao što već postoji ideja i ona je trenutno u test fazi u nekim nižim ligama. To je logičan potez jer igrači neće biti u stanju da u 90 minuta održe takav intenzitet tokom čitave sezone.

Solidno pouydan način da se igrači sačuvaju je skraćenje vremena trajanja utakmica (na 60 minuta, dva puta po 30) i veći broj izmena. Zasad je to pet, ali se teži ka još efikasnijem rešenju - da izmene igrača budu kao u rukometu ili hokeju.

3. Suđenje će gotovo u potpunosti preuzeti roboti

Sa silom tehnologije poput genetike, veštačke inteligencije i nanotehnologije koje se iz godine u godine nezadrživo razvijaju, samo je pitanje vremena kada ćemo doći do trenutka da mašina/robot postane moćnija od ljudske inteligencije. To, zapravo, više nije fikcija! Fudbal, kao i ostale sfere društva, to ne mogu izbeći.

Integracija VAR sistema je prvi pravi i dosad najobimniji upliv tehnologije u fudbal i ostaće zapisan kao revolucionaran korak ka poštenijoj borbi dva tima. Nisu svi zadovoljni VAR odlukama, bilo je i razloga za takve poglede, ali je suštinski video tehnologija donela fer takmičenje, kao i u nekim drugim sportovima (tenis, odbojka) uz to i preko potrebne tajm-aute za igrače.

Slika budućnosti suđenja je predvidiva - arbitraža će gotovo u potpunosti biti svedena na veštačku inteligenciju.

Još neko vreme gledaćemo "sudijske trojke" i "sudijske petorke" do daljeg gledati kao najveće autoritete pravde na utakmicama.

Sve dok sa vrha, od onih koji plaćaju fudbal, ne bude stigao signal da se, zarad još veće ispravnosti u donošenju odluka, suđenje totalno robotizuje.

