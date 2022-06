ZVEZDA PUSTILA U PRODAJU SEZONSKE ULAZNICE: Od 3.000 do 120.000 dinara! Crveno-beli najavljuju JURIŠ NA LIGU ŠAMPIONA

Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je navijače da je prodaja sezonskih karata od zvanično počela u servisu za članstvo i onlajn putem.

Mesto na stadionu za celu sezonu pristalice crveno-belih mogu da obezbede po najjeftinijoj ceni od 3.000 dinara, dok najskuplja sezonska ulaznica košta 120.000 dinara.

Klub je istakao da je kupovina sezonskih karata moguća samo uz obnovljeno članstvo. Radno vreme servisa za članstvo:

ponedeljak – petak: 10:00h – 19:00 časova subota: 11:00h – 16:00 časova

"Novi izazovi su pred izabranicima Dejana Stankovića, zacrtani su ciljevi koji su san svakog zvezdaša, a to je plasman u Ligu šampiona i još jedna “dupla kruna”! Pored toga vrlo bitna sezona je pred nama, jer će osvajaču titule domaćeg prvenstva biti omogućen direktan plasman u najelitnije takmičenje na Starom kontinentu. Da bi to pošlo za rukom fudbalerima koji ponosno nose Zvezdin grb na grudima, ponovo je potrebna podrška u vidu huka, kao i pesme sa tribina. Znamo da su navijači velika krila ratnicima koji nose crveno-beli dres. Zato vas pozivamo da obezbedite sezonsku ulaznicu na vreme i budete deo još jedne istorijske sezone našeg najtrofejnijeg kluba", navedeno je na sajtu Crvene zvezde. Cene sezonskih karata su sledeće: Sever Nova karta: 5.000 dinara Obnova: 3.000 dinara Istok Nova karta: 8.000 dinara Obnova: 4.000 dinara Porodična istok: 8.000 + 1.000 (Cena karte od 1.000 i 8.000 se odnosi na pojedinačnu dodatnu porodičnu kartu za dete (do 15 godina) koja se dodaje na cenu nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca) Obnova porodična karta istok: 4.000 + 1.000 dinara (Cena karte od 1.000 i 4.000 se odnosi na pojedinačnu dodatnu porodičnu kartu za dete (do 15 godina) koja se dodaje na cenu nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca) Nova karta 65+ istok: 5.000 dinara (Za starije od 65 godina) Obnova 65+ istok: 2.000 dinara (Za starije od 65 godina) Zapad Nova karta: 9.000 dinara Obnova: 5.000 dinara Porodična zapad: 9.000 + 1.000 dinara (Cena karte od 1.000 i 9.000 se odnosi na pojedinačnu dodatnu porodičnu kartu za dete (do 15 godina) koja se dodaje na cenu nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca) Obnova porodična karta zapad: 5.000 + 1.000 dinara (Cena karte od 1.000 i 5.000 se odnosi na pojedinačnu dodatnu porodičnu kartu za dete (do 15 godina) koja se dodaje na cenu nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca) Nova karta 65+ zapad: 6.000 dinara (Za starije od 65 godina) Obnova 65+ zapad: 3.000 dinara (Za starije od 65 godina) VIP Zapad Nova karta: 13.000 dinara Obnova: 7.000 dinara Porodična VIP zapad: 13.000 + 4.000 dinara (Cena karte od 4.000 i 13.000 se odnosi na pojedinačnu dodatnu porodičnu kartu za dete (do 15 godina) koja se dodaje na cenu nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca) Obnova porodična VIP zapad: 7.000 + 4.000 dinara (Cena karte od 4.000 i 7.000 se odnosi na pojedinačnu dodatnu porodičnu kartu za dete, do 15 godina, koja se dodaje na cenu nosioca paketa - do petoro dece na jednog nosioca) Nova karta 65+: 10.000 dinara (Za starije od 65 godina) Obnova 65+: 4.500 dinara (Za starije od 65 godina) VIP Galerija Nova karta: 100.000 dinara Obnova: 50.000 dinara VIP 1 Nova karta: 80.000 dinara Obnova: 40.000 dinara Loža „Pet Zvezdinih zvezda“ Nova karta: 120.000 dinara Obnova: 60.000 dinara

Kurir sport