DEJAN STANKOVIĆ: Moramo bolje u segmentu egzekucije! Pune su mi oči Lučića

Fudbaleri Crvene zvezde su remizirali sa ekipom Domžala rezultatom 1:1 u okviru druge prijateljske utakmice u Sloveniji, a šef stručnog štaba Dejan Stanković izneo je prve utiske po završetku meča.

- Moglo je bolje u dosta segmenata, pogotovo u onom što smo već primetili na utakmici protiv Brava, a to je egzekucija. Stvorili smo i danas šanse koji su trebali da budu golovi, a kada ih ne realizujemo, onda je dovoljan jedan kiks da primiš pogodak. Primili smo gol gde smo u šesnaestercu ostali dva na dva, jer smo izgubili igrača gore, sad da li je bio faul je manje važno, jer može da se desi da sudija ne vidi, ali ako ostanemo u takvoj situaciji u šesnaestercu, onda ne treba da primimo gol. Zato moramo da budemo konkrentiji u 16 metara i da kada imamo šansu - rešimo je i damo gol. Mnogo energije se potroši dok se uzme lopta, izgradi akcija i uđe u šansu... Kada u dve utakmice imaš šest stopostotnih prilika, a ne postigneš gol iz toga, to jednostavno ne sme da se dozvoli. Idemo dalje da radimo, zbog toga i igramo kontrolne utakmice. Jak otpor, posebno prvih pola sata, dosta pritiska od strane Domžala, ipak imali smo dobrih stvari, tečnih akcija, ali one moraju da budu završene na vreme, da ne bi morali da jurimo rezultat - počeo je Stanković.

Prvenac mladog Vladimira Lučića obeležio je meč, a biranim rečima govorio je o talentu lucidnog krilnog napadača - Mister.

- Velika motivacija za njega je gol. On je momak koji prolazi druge pripreme s nama i još u Turskoj je nagovestio da ima nešto. Ovde iz dana u dan sve više pravi razliku, i kada su ti oči pune nekog igrača na treningu, onda to nešto znači. Zadovoljan sam i drago mi je za njega, značiće mu ovo za samopouzdanje, ali i nama da u potpunosti sagledamo sve što imamo i donesemo odluku ko će od "bonusa" ostati u Zvezdi. Pravilnik je jasan, jedan "bonus" mora da bude na terenu u Superligi. Imamo dobru decu, moramo izvući maksimum iz njih. Verujemo u njihov talenat, a oni moraju da nam uzvraćaju dobrim nastupima i da koriste svaki minut na terenu da se pokažu.

Ohi Omojuanfo se danas nije našao u protokolu za meč, a razlog je - bol u listu.

- Osetio je list i nismo želeli da rizikujemo. Nadam se da će već za narednu utakmicu koju igramo u četvrtak protiv Kopra biti spreman - podvukao je Stanković.

