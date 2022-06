NAJVEĆE PRIZNANJE GRADA KRUŠEVCA: Vidovdanska nagrada predsedniku Napretka Milošu Neneziću

Na svečanoj sednici Skupštine grada Kruševca odeljena su priznanja najuspešnijim pojedincima i kolektivima.

Dobitnik najvišeg gradskog priznanja – Vidovdanske nagrade, za izuzetne rezultate u privredi i sportu, kojima je dao nemerljiv doprinos razvoju Kruševca, je predsednik FK “Napredak” Miloš Nenezić.

Vidovdansku nagradu Milošu Neneziću uručila je gradonačelnica Jasmina Palurović, a potom se predsednik Nenezić obratio prisutnima, koji su mu velikim aplauzom, još jednom odali veliko priznanje. U ime nagrađenih zhvali se predesdnik Napretka, koji je istakao da je ključ uspeha timski rad, zajedništvo.

-Biti prepoznat, a posebno priznat u svom gradu, je najteže, velikim delom zbog toga što smo kao Srbi izuzetno zahtevni. Smatramo da nam pripada uvek samo najbolje. Takođe, sa nekim nipodaštavanjem gledamo na bližnje, sa uvek prisutnim pitanjem “zašto baš on, pa on je ovakav i onakav, kako to da bude pohvaljen, nagrađen?”, a onda kada “on” biva nagrađen, bude nam drago da nam je blizak, ili da ga bar nekako znamo, pa se hvaleći time osećamo i mi, bar delom kao dobitnici te nagrade. Sve je to dobrim delom i opravdano, jer nagradu ne dobija uvek najzaslužniji, a i kada je to slučaj u njoj je sadržan napor mnogih. Zbog toga iskazujem ovom prilikom zahvalnost prvenstveno mojoj porodici, kao i radnicima, Samostalnom sindikatu i rukovodstvu Trajala, sportistima i sportskim radnicima, navijačima klubova koje smo podržali, kulturnim i ugostiteljskim radnicima, Gradskoj upravi, sveštenim licima, prijateljima i poslovnim partnerima, pre svih Bratislavu Gašiću, Vladi Republike Srbije i najviše predsedniku Aleksandru Vučiću, čija je pomoć bila odlučujuća, izjavio je Nenezić.

Puno predanog rada je na putu uspeha, puno briga, odricanja, napora, znoja, sukoba, molbi, besanih noći, što se obično ne vidi kada se gleda sa strane, ali se benefiti tipa automobila koji direktor vozi, plate koju prima, ili kabineta i sekretarice sa posebnim zadovoljstvom komentarišu, a posebno ako ne dođe do uspeha.

-Međutim, kada se do uspeha dođe, sve to nekako bude zaboravljeno, ili bar potisnuto, a javno priznanje, pohvala, nagrada bude kruna napora. Svaka nagrada je priznanje za ostvarene rezultate, ali i podstrek za buduće, pa tako i mi nastavljamo rad na razvoju i još boljim rezultatima Korporacije, uopšte privrede i sporta, unapređenju uslova rada zaposlenih, sportista i sportskih radnika, građana Kruševca, Srbije. Na dobrom smo putu, ali još uvek daleko od cilja, svesni da se cilj možda nikada i ne može doseći, ali mu se može približiti. Optimizam i upornost su osnova za uspeh. Radom na sebi, permanentim obrazovanjem, širenjem vidika, proširivanjem horizonta i postavljanjem visokih i pre svega pravednih ciljeva, stalnim preispitivanjem sebe, forsiranjem mladih, uviđajnošću prema drugima. Posvećenim radom u sadašnjosti gradimo sigurnu budućnost, objasnio je prvi čovek Napretka.

On je, zatim, dodao da kada posmatramo preglede, brojeve i procedure, određujemo šta i kako treba činiti, gledajmo i ljude koje ti brojevi predstavljaju, čije sudbine, zaključci ma koje donosimo, određujemo!

-Posebno je to bitno u ovim vremenima punim iskušenja, koja su za nas Srbe postala učestala stvarnost. Nije lako iz Srbije, posebno ako ste iz unutrašnjosti, probiti se i postati bitan i značiti nešto na nacionalnom, a da ne govorimo o evropskom i svetskom nivou. Pa čak ni kada ste iz Kruševca! Što smo udaljeniji od velegrada i metropola sve je sporije i teže. Međutim, iznad svega, ključ uspeha je timski rad, zajedništvo. Bez posvećenog timskog rada u sadašnjosti, nema bolje budućnosti. Usmerimo se na bližnje i usmerimo njih na nas, da bi poboljšali sadašnjost. Jer tada, kako reče Šantić: “Snaga je naša planinska reka, nju ne može nigda ustaviti niko", zaklučio je Miloš Nenezić.

Ž. M. / Kurir sport