ZVEZDA POTPISALA DVA BISERA: Prvo kaljenje, a onda prvi tim, Babić i Knežević za novu snagu šampiona!

Dva velika talenta Crvene zvezde, koja su u sezoni za nama bili okosnica Grafičara, produžila su ugovor sa matičnim klubom. Reč je o napadaču Iliji Babiću koji se obavezao na četvorogodišnju vernost, kao i ofanzivnom veznom fudbaleru Nikoli Kneževiću koji je parafirao saradnju do 2025. godine!

foto: www.crvenazvezdafk.com

Babić je u sezoni za nama na 28 utakmica postigao šest i asistirao za dva gola, a polivalentnost u smislu toga da je igrao i na mestu centralnog napadača, kao i levog krila, pokazala je svu njegovu perspektivu. Momak iz Šajkaša koji je potpisao do 2026. godine će narednu sezonu provesti na pozajmici u ekipi Mladost GAT.

- Mnogo mi znači produžetak ugovora, to je neki dečački san, da budem ovde u Crvenoj zvezdi. Nadam se da ću svojim partijama opravdati poverenje svih i da ću zaslužiti da se vratim na Marakanu. Mnogo sam radio tokom leta, svestan sam da je prelazak u Superligu težak, ali želim da se dokažem i nadam se da će biti mnogo golova i asistencija - počeo je napadač rođen 2002. godine.

U dresu Grafičara je pružao sjajne partije, ali je prošle sezone imao peh.

- Nažalost, dobio sam mononukleozu, tako da sam jedan deo sezone propustio, ali vratio sam se i mislim da sam dobro završio takmičarsku godinu. Sada je sve u najboljem redu, osećam se odlično i nadam se da ću se u ovoj sezoni u potpunosi dokazati. Lepo su me svi prihvatili u Mladosti, tu je i Radulović, tako da sam opušten, ali i izuzetno motivisan.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pomno će se pratiti Babićeve partije u Superligi.

- To mi je veliki motiv, jer znam da u Crvenoj zvezdi računaju na mene. Jedva čekam da počne sezona, zaista sam nestrpljiv. Već sam kroz pripreme osetio da se brže igra i da moram da budem fokusiran u svakom momentu. Naravno, nadam se povratku u Zvezdu i tome da zaigram na Marakani - istakao je Babić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Knežević je prethodne sezone na 31 meču postigao četiri gola i upisao pet asistencija, što ga je izdvojio kao najkreativnijeg u ekipi Grafičara. Ugovor sa Crvenom zvezdom je produžio na još tri godine.

- Osećaj je divan i ogromna je čast i privilegija potpisati ugovor sa najvećim klubom u regionu. Kao i do sada, idemo još jače u narednu sezonu i nadamo se najboljim rezultatima. Imam motiv da napredujem iz godine u godinu, radio sam to do sada i nastaviću u tom maniru. Od momenta kad sam u pionirima došao u Zvezdu, sve ide uzlaznom putanjomi nadam se da će tako biti i u budućnosti - počeo je ofanzivni vezni fudbaler rođen 2003. godine.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Knežević je nosio dres reprezentacije Srbije do 19 godina na Evropskom prvenstvu, a kako ističe, iskustvo koje nosi iz Slovačke je dragoceno.

- Mnogo je značilo igrati sa najboljim reprezentacijama u Evropi, s obzirom na to da smo se našli među osam odabranih. Veliko iskustvo, čast i zadovoljstvo i dokazali smo da smo zaista zaslužili da se tu nađemo, iako nije prošlo najbolje. Ipak, veliko iskustvo za nas. Sada se okrećemo obavezama u klubovima i čekamo naredno reprezentativno okupljanje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

San je jasan - prvi tim.

- Kao i svakom detetu koje prođe Omladinsku školu i potpiše ugovor, san mi je da zaigram u prvom timu. Da li će to biti za šest meseci, godinu, dve, videćemo, ali čekam svoju šansu, nadam se da ću je dobiti i iskoristiti na pravi način - podvukao je Knežević.

Kurir sport