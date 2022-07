URADIO SAM TO, JER SAM JE**GA SRBIN! Lalatović objasnio zašto je podigao TRI PRSTA!

Uglavnom je govorio o fudbalu ali bilo je i drugih tema. Lalatoviću je neverovatno da ga neko mrzi a i nepoznaje ga.

"Ja ne znam da mrzim. Mene ljudi mrze, ali me ne poznaju. Prvo me voliš, pa me mrziš, pa me ne voliš, pa me voliš, pa me ljubiš, pa me pljuješ... Odlučite se šta je. Ja sam čovek koji je od malih nogu vaspitan da ne mrzi nikoga. Da si Hrvat, Bošnjak, Albanac, ja te ne mrzim. Da li si Srbin, ja te volim, ali ostale ne mrzim, poštujem i cenim i uvek bih im pružio ruku. Kad sam došao u Banjaluku, mislio sam da ovde svi žive kao jedna porodica, a onda sam shvatio da jedni drugi ne vole, da jedni drugi žele da ruše. Ovi drugi koji nisu tu žele da ruše ove koji jesu, a ne vole ove zato što ovi imaju rezultat", rekao je Lalatović

Upitan je o fotografiji sa treninga Borca na kojoj se vidi da je podigao tri prsta, što je podiglo mnogo bure u Bosni i Hercegovini.

"Da, jesam podigao tri prsta, onako mahinalno, u nekoj našoj šali, klupskoj. Ta se slika poslala u Sarajevo, ljudi odavde iz Banjaluke, da ih sad ne imenujem. Poslali su mi poruku šta je ta osoba napisala, 'objavi tu sliku, molim te', da ja imam problema kad dođem tamo. Znači, naši ljudi odavde, ljudi oko kluba. Ja sam bio u šoku, nisam mogao da verujem. Ja to jesam uradio, ali ne protiv navijača Sarajeva, Bošnjaka, uradio sam to zato jer sam, je**ga, Srbin. Ne stidim se svoga, ali moji šalju sliku tamo da bi oni mene dočekali na nož kada dođem. Nikad se ne zna, možda jednog dana budem i trener u Sarajevu. Ne mrzim nikoga, ali zašto vi odavde iz Banjaluke šaljete moju sliku da bi ti ljudi mene mrzeli kad ja dođem tamo, da bi meni i klubu pravili problem? To samo pokazuje koliko mi imamo neprijatelja oko kluba" zaključio je Lalatović.

Kurir sport