LALATOVIĆ OGORČEN NA KRITIKE: Vi ništa ne znate, nemate pojma o životu!

Nakon 2:0 u prvom meču, Borac se obrukao u revanšu izgubio 3:1 i eliminisan je posle izvođenja jedanaesteraca.

Navijači su poručili fudbalerima i treneru Nenadu Lalatoviću da se ne vraćaju u Banjaluku, a Borac je pružio podršku treneru istakavši da ga neće smeniti posle evropskog debakla.

Sada se konačno oglasio i Nenad Lalatović.

- Ovo je jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri. Smatram da smo bili favoriti, preuzimam odgovornost i izvinjavam se navijačima i medijima. Želim da mi se kaže sve u lice, a kada navijači budu za moj odlazak, ja odlazim. Oni nisu bolji od nas, nisam ni sanjao da ćemo da ispadnemo. Sudija je bio naklonjen njima, ali neću da tražim alibi. Nisam čitao komentare, ali meni je najteže. Ne dirajte igrače. Poštujem svakog navijača Borca, Banjaluku volim i došao sam ovde da pomognem. Nemam čarobni štapić, nismo imali ni sreće, a nismo je ni zaslužili. Treba strpljenja. – rekao je Lalatović.

foto: Printskrin

"Iskren da budem, nisam ni čitao komentare ko šta piše niti ikad u životu čitam niti me zanima ko šta komentariše. Ima mnogo nezadovoljnih ljudi, pogotovo onih koji komentarišu i koji su nezadovoljni svojim životima i jedva čekaju da se ovako nešto desi. Mnogi su jedva dočekali da se ovo desi Borcu jer Borac je nikad jači, nikad moćniji, nikad snažniji i mnogima smeta jak Borac. Što je jači, oni žele da ga što pre sruše. Bio sam toliko srećan kad sam dolazio ovde, dočekan sam lepo, nisam tražio da me neko dočeka na taj način, da pravi od mene heroja. Ja to nisam, nemam čarobni štapić. Ja sam došao u Borac i nikad nisam obećavao nešto daleko u Evropi, pričao sam za prvenstvo. Za Evropu treba da se sklopi tim, za Evropu je 20 dana rada malo da Borac na evropskoj sceni bude onakav kakvog ga svi očekujete. To je prosto nemoguće, sa mnogo novih igrača. Jednostavno, nismo imali sreće, očigledno je da tu sreću nismo ni zaslužili."

Ne želi da ode sa klupe jer je fajter i ne odustaje.

"Ne danas, mogao sam još juče da odem! Nije nikakav problem, ja ću već sutra naći novi klub. Došao sam ovde iz velike ljubavi, jer osećam ovaj klub. Potpredsednik me je zvao, došao sam. Samo želim jedno da kažem – da svakog navijača Borca poštujem, da Banjaluku volim i da sam u Borac došao da pomognem, a ne da odmognem. Kad budete hteli da odem, ja ću otići! Te sekunde ću otići, neću praviti problem. Nema potrebe sad za prozivkama, do juče ste me dočekivali kao ne znam koga, ja to nisam tražio. Sad posle pet dana niko ništa ne zna, to je nemoguće. Ti ljudi koji tako komentarišu, mogu ja njima nešto da poručim. Vi ništa ne znate, čim tako komentarišete. Došao je neko ko sme da vam kaže – vi ništa ne znate. Ja ću vam reći, nemate pojma o životu. Za 20 dana ne može ništa u životu da se napravi. Treba da prođe vreme. Moja je sramota što smo ispali u prvom kolu, ali bih zamolio da ostavite moje igrače na miru, da ih pustite da se spremaju za naredne dve utakmice koje nam dolaze, koje će biti jako teške", zaključio je Lalatović.

Kurir sport