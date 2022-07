PLJAČKA U NIŠU! Radnički pita FSS: Kako sudija može da bude iz Beograda? Nismo mi baš tolika provincija!

Panajotović je rezigniran događajima na ovoj utakmici.

-Gospodine predsedniče Fudbalskog saveza Srbije, ko god Vi bili, šaljem Vam otvoreno pismo tražeći javne odgovore na pitanja koja interesuju celu srpsku fudbalsku javnost. Ukoliko odbijete da odgovorite, predlažem Vam da makar posvetite neko vreme razmišljajući o njima, budući da je reč o pitanjima koja Vas se, u najmanju ruku, tiču jednako koliko i nas i cele srpske fudbalske javnosti- počeo je Panajotović i nastavio u žestokom stilu:

- Kao veteran Radničkog ne mogu da ćutim na očitu nepravdu na račun mog kluba, sa kojim sam igrao velike evropske mečeve i obarao na pleća timove kao što su Napoli, Fejenord, Dandi, Grashopers, Hamburger… Nismo mi ovde baš tolika provincija kao što mnogi od vas misle. Najpre me interesuje da li će biti pokrenut postupak protiv sudija na utakmici između Radničkog i Partizana? I da li će konačno Sudijska komisija da počne da radi svoj posao?

foto: Starsport

Smatram da je neprihvatljivo da na utakmicu koja se igra u Nišu dođe sudija iz Beograda i da se iživljava nad svima nama 97 minuta. Ne znam sta možemo da očekujemo da se desi kada odemo u goste, ako se ovakve stvari dešavaju u Nišu. Zašto smo se onoliko zalagali za VAR, ako se on ne oglašava u pojedinim situacijama? Očigledno kada im ne odgovara i kada je to na štetu Radničkog. Zanima me i koji su mehanizmi na raspolaganju klubovima kada smatraju da su oštećeni? Kome se obraćaju i ulažu žalbu? Da li uopšte postoji ta mogućnost? Šta radi predsednik Sudisjke komisije, ako se do sada nijednom nije oglasio?

Zašto je utakmica produžena šest , a ustvari sedam minuta, odnosno dok nije došlo do izjednačenja. I to iz penala. Zašto defanzivcu Partizana Filipoviću nije pokazan crveni karton još u prvom poluvremenu? To je trener Partizana jasno video i zato ga je i zamenio na pauzi? Da li su fudbalske sudije jedine u Srbiji koje ne odgovaraju za svoje greške i kako je to moguće? Nadam se da će neko odgovoriti na ova pitanja i da ćemo uskoro konačno biti u prilici da u Srbiji gledamo pravi fudbal, da sudije neće krojiti rezultate i da će ekipe koje su bolje na terenu pobeđivati.

A Radnički je na terenu bio mnogo bolji od Partizana, to su videli svi i zaslužio je tri boda. Ali u našoj ligi to često nije dovoljno za trijumf. Očigledno je da kada su u pitanju interesi FSS-a, da se oni kriju pod plaštom UEFA, tako da i Radnički, ako se on pita, treba da se zvanično obrati UEFA i zatraži pomoć u rešavanju problema koji FSS već dugo ignoriše. - kazao je Panajotović.

Kurir sport