POZNATA SUDBINA LALALATOVIĆA POSLE BLAMAŽE SA AMATERIMA: Oglasio se Borac iz Banjaluke

Borac je šokantno ispao od predstavnika Farskih ostrva B36 Toršavn posle izvođenja jedanaesteraca.

Odmah nakon toga povela se debata o statusu Nenada Lalatovića na klupi ovog kluba.

Uprava klub je otkrila da li će bivši trener Crvene zvezde i još nekolicine srpskih timova nastaviti da radi u Borcu.

- Poraz koji boli i koji nismo očekivali. Imali smo prednost i upozoravali smo igrače da ne sme doći do opuštanja. Oni jesu amateri, ali danas svako igra fudbal. Jeftino smo primili golove, nakon naših grešaka, posle smo imali šanse koje nismo iskoristili i to je to. Sada se okrećemo prvenstvu i trener Nenad Lalatović i igrači imaju našu apsolutnu podršku. Sutra ćemo imati sastanak sa igračima i trenerom, ali ne očekujem neke bitne promene. Videćemo da li će biti kazni. Pričao sam sa trenerom i nije ponudio ostavku. Čak i da jeste, ona ne bi bila prihvaćena. Od kada je došao u klub vide se pozitivne promene i treba nam još vremena da sve uklopimo kako treba - rekao je potpredsednik kluba Bogoljub Zeković.

Kurir sport