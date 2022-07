STANKOVIĆ JE REŠENJE ZA DESNOG BEKA! Đurovski ga je prvi stavio na to mesto: Dečko trči kao u Ligi šampiona, on je Zvezdin biser

Crvena zvezda je ovog leta ostala bez dva startna desna beka iz prošle sezone. Prvo je Milan Gajić prešao u moskovski CSKA, a onda je Kristijan Pičini raskinuo ugovor sa klubom i vratio se u Italiju. Crveno-beli su ostali sa Markom Gobeljićem, a pošto kvalitetnih desnih bekova gotovo i da nema, trener Dejan Stanković odlučio je da uz desnu aut liniju forsira Nikolu Stankovića (19), momka iz Zvezdine fudbalske akademije.

I mali Stanković odigrao je za prelaznu ocenu protiv Kolubare (5:0), pokazao da bi mogao da bude idealno rešenje. Nije mu strano da igra na poziciji desnog beka, pošto ga je na to mesto u Grafičaru postavio prvi Boško Đurovski, legendarni as i trener Crvene zvezde.

Kurir je kontaktirao Boška Đurovskog (60), a čovek koji je crveno beli dres nosio od 1978. do 1989. godine, upisao 237 utakmica i dao 41 gol, o mladom Nikoli Stankoviću kaže:

- Za mladog igrača iz Zvezdine škole mnogo je lakše ući i postati standardan prvotimac prvog tima ako je odbrambeni igrač. Setite se Strahinje Erakovića, sada je na dobrom putu i Nikola Stanković. Te defanzivne pozicije nisu toliko atraktivne i nisu pod budnim okom navijača, pa je samim tim i javni pritisak manji. Na sve ovog što vam pričam, gledam iz svog primera. Ja sam ušao kao libero u prvi tim Crvene zvezde, a posle sam postao i vezni igrač - jasan je Boško Đurovski, koji nastavlja:

- Stanković je idealan da u formaciji 4-4-2 bude prednji vezni ili desni bek. To su njegove primarne pozicije, tu može najviše da pruži. Trkački je sposoban, ima odličnu tehniku, dobar centaršut, smisao za anticipaciju i dobar klizeći start. Što mi kažemo "kašiku", kada pokupi loptu protivničkom igraču.

Boško Đurovski posebno ističe fizičke predispozicije mladog Nikole Stankovića, Bogom dani talenat.

- Nikola Stanković je kod mene u Grafičaru trčao 12 ili 13 kilometara po utakmici. To je Liga šampiona! Ljudi moji! I to u visokom ritmu, ozbiljne distance. On je igrač velikih mogućnosti. Ima pluća što bi se reklo, trči konstantno i brzo. Malo je takvih igrača. Kad svi padaju on ima snage, a to se posebno vidi u poslednjih 15 minuta. Znaju to ljudi u Zvezdi i svesni su da u rukama imaju pravi biser. Plus, ima dobru glavu, to je momak kod koga ne postoji reč predaja.

Đurovski veruje da će Dejan Stanković kao Zvezdino dete umeti da iz prezimenjaka izvuče ono najbolje.

- Nikola je odlično igrao u Grafičaru na desnom beku, nekoliko utakmica. Sad treba da radi tu poziciju sa Dekijem, zavisi kako budemo igrali, sa četiri u liniji ili trojicom pozadi. Moj savet mu je da malo spusti gard u defanzivi. Bio je solidan protiv Kolubare, gledao sam snimak. Može on mnogo bolje. Vidim da su svi zadovoljni, to me raduje. Verujem da Nikola Stanković može biti dugoročno i kvalitetno rešenje. Ne treba da dajemo pare za bekove. Imamo ih u našoj školi.

Boško Đurovski koji je kao dete došao u Crvenu zvezdu i mukotrpnim radom se izborio za status prvotimca, oduševljen je što iz godine u godinu sve više dece iz omladinske škole dobija šansu u prvom timu.

- Većinu od te dece koja je sada kod Dekija, ili na pozajmicama, sam trenirao. Mali Ilija Babić je u Mladosti GAT, špic je, može dosta da pokaže. Treba u njega verovati. Andrija Radulović igra levog beka u Novom Sadu, mislim da je to greška. Njegova pozicija je ofanzivni vezni, ili krilo. Andrej Đurić je perspektivan, ali mora da radi na nekim elementima. Njemu je sada najvažnije da igra u Domžalama. Vladimira Lučića ne poznajem dovoljno, ali sam video da je dosta pokretljiv. Ima specifična kretanja, podseća me na Krisa Vodla, pravi velike probleme protivniku. Izuzetan igrač, poseban. Ako dobije šansu, siguran sam da će je iskoristiti. Strahinja Eraković je standardan, klasa. Stefana Lekovića nisam trenirao, ali mi već sada deluje odraslo, zrelo, obećavajuće... Normalno je da greši jer je mlad, ali ima karakter i tu me podseća na mene. Ne predaje se, ne očajava, veliki je radnik, neće ga poljuljati jedna greška (promašaj penala op.a.). Samo to je način da uspeš u Crvenoj zvezdi. Mnogi veliki talenti su propadali zbog toga što su padali u depresiju posle jedne greške, a to Zvezdina publika ne prašta. Jednostavno su nestali.

Pred početak sezone Boško Đurovski pojavio se na treningu prvotimaca Crvene zvezde u društvu ostalih legendi kluba - Vladimira Petrovića Pižona, Dušana Savića, Neđe Milosavljevića i Miloša Šestića. Pitali smo ga kako je do susreta došlo.

- Spontano! Pa, lepo sste vi u Kuriru dali naslov za tu vest - Mnooogo skupa fotografija! Ha, ha, ha... Naš prijatelj veliki zvezdaš Nenad Rajić Peni iz Arizone u Americi došao je Srbiju. Okupio nas je u sekciji veterana kako bi nas video. Kakav je to zvezdaš!? Ima čovek muzej u Feniksu o Crvenoj zvezdi. Ispričali smo se, a onda sam predložio da odemo na trening prvog tima. Da im kao veterani pružimo podršku pred početak prvenstva. Čuo sam se sa Pižonom, zamolili smo ih da nas puste na trening. Naravno, da su nas pustili. Uživali smo - smejući se završio je Boško Đurovski.

Kurir sport/A. Radonić