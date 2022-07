ZVEZDA PREDSTAVILA MITROVIĆA: Novo pojačanje i zvanično na Marakani! FOTO

Veliko zadovoljstvo zbog dovođenja jednog od najboljih fudbalera Superlige izrazio je sportski direktor Mitar Mrkela, a dojučerašnji ofanzivac niškog Radničkog istakao je da mu se ispunio dečački san.

Nije mogao mladi Mitrović da sakrije emocije...

- Prvi utisci su fenomenalni. Izuzetno sam srećan što sam potpisao za Zvezdu. Ostvario mi se san, veliki sam zvezdaš, kao i svi u mojoj porodici. Zvezda je veliki klub, najveći na Balkanu i u Evropi. Imam velike ciljeve i ambicije i želim da ostavim dubok trag u Crvenoj zvezdi. Kada je Zvezda juče objavila da sam prešao, telefon mi je eksplodirao, nisam znao kome prvom da se javim. Nisam stigao svima ni da odgovorim na poruke, jer sam slavio s porodicom, ali planiram to da nadoknadim. Bilo je teško da ostanem miran ovih par dana, sve je bilo turbulentno, ali znamo sam još pre tri, četiri dana da dolazim. Hteo sam i u toj utakmici protiv večitog rivala da dam sve od sebe da pobedimo i zamalo smo uspeli u tome - počeo je Mitrović.

foto: Fk. Crvena zvezda

Zanimljiv razgovor posle utakmice na Marakani između Crvene zvezde i Radničkog imali su Dejan Stanković i talentovani Mitrović.

- Posle meča smo se pozdravili, pitao me je da li hoću u Zvezdu, odgovorio sam potvrdno i obećao da ću doći, pružili smo ruku jedan drugom i sada sam tu. On je najveće ime u srpskom fudbalu, imam veliko poštovanje prema njemu i srećan sam što je u meni video kvalitet i pokazao želju da me dovede.

Kao glavni adut navodi brzinu...

- Mislim da mogu da se nametnem pre svega brzinom, ali i driblingom. Direktan sam igrač, napadam 1 na 1, uvek idem u dubinu i nastojim da ulazim u šanse. U Zvezdi je jaka konkurencija, ali to je normalno. Lično mogu da igram na oba krilа, ali i iza špica, pa ćemo videti gde trener misli da ću najviše biti u stanju da doprinesem.

foto: Fk. Crvena zvezda

Od ranije poznaje Borjana i Erakovića, a omiljeni igrač mu je Katai.

- Borjan mi je bio komšija u Kanadi, imam odličan odnos s njegovim bratom Nikolom s kojim sam zajedno igrao fudbal. Takođe i Eraković mi je jako dobar drug iz reprezentacije. Pre četiri godine igrali su Toronto i Čikago, pa sam iskoristio priliku i slikao se s Kataijem. Uvek sam pratio Zvezdu, on mi je bio omiljeni igrač tad i izuzetno sam bio srećan što smo se upoznali. Kad se setim, pre par godina sam u Kanadi sedeo u kafiću i gledao Zvezdu preko TV-a sa drugarima, a sada sam tu, i imaću priliku da igram za klub koji volim.

Otkrio je i simboliku broja 80, ko mu je idol, ali i za koju reprezentaciju želi da igra, s obzirom na to da poseduje pasoše Srbije i Kanade.

- Broj 80 je zbog majke, jer je rođena 1980. godine. Doduše ima veze i sa Ronaldinjom koji je nosio taj broj i siguran sam da ću uraditi velike stvari u Zvezdi noseći 80 na leđima. Ipak, idol mi je uvek bio Ronaldo. Kada je reč o reprezentaciji, meni je u fokusu Srbija i igraću za nju - zaključio je Mitrović.

foto: Fk. Crvena zvezda

Medijima se obratio i sportski direktor Mitar Mrkela, istakavši veliko zadovoljstvo zbog dolaska brzonogog Mitrovića u redove srpskog šampiona.

- Zadovoljstvo mi je da predstavim naše treće pojačanje u ovom prelaznom roku. To je Stefan Mitrović koji dolazi iz niškog Radničkog i još nema ni 20 godina. Dolazi u okviru naše ideje da u ovom prelaznom roku ubrzamo i podmladimo ekipu. On je mlad igrač, igra na poziciji krila i odlikuje ga brzina. Pratimo ga poslednjih godinu dana, bilo je priče da će doći i prošle zime, ali to se tada nije realizovalo. Najvažnije je da je Stefan sada ovde i da potpisuje za Zvezdu, te da predstavlja lepu budućnost našeg kluba. U svoje, i ime kluba, želim mu da ostvari dečačke snove u Crvenoj zvezdi - rekao je Mrkela.

foto: Fk. Crvena zvezda

Govorio je i o onome šta zvezdaše može da očekuje narednih dana kada je reč o prelaznom roku, ali i o Nikoli Maksimoviću koji se u medijima povezuje sa našim klubom.

- U prelaznom roku nešto ide glatko, nešto teško. Biće u narednom periodu novih imena u Crvenoj zvezdi i verujem da će već uskoro biti novih dešavanja. Što se Maksimovića tiče, on je veliki fudbaler koji je igrao na najvišem mogućem nivou i uvek je zanimljiv Zvezdi kao bivši igrač čiji bi povratak mogao da nas unapredi. U ovom trenutku nismo blizu dogovora, ali videćemo šta će se desiti u budućnosti - podvukao je Mrkela.

Stefan Mitrović je rođen 15. avgusta 2002. godine u Kruševcu, ali je veći deo detinjstva proveo u Kanadi, tačnije u Hamiltonu. Prošao je juniorske selekcije nekoliko tamošnjih klubova, a prvi dodir za seniorskim fudbalom imao je u dresu Hamilton Sitija gde je kao šesnaestogodišnjak na 12 mečeva postigao sedam ligaških golova, što nije promaklo čelnicima niškog Radničkog koji su ga doveli u Srbiju. U dresu Radničkog je na 60 utakmica postigao 13 golova, a nastupao je i za reprezentaciju Srbije do 20 i 21 godine. Najbolje se snalazi na poziciji levog krila, a u Crvenoj zvezdi je zadužio dres sa brojem 80.

Kurir sport