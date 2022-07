SRPSKI FUDBALER PLAKAO ZBOG ODLASKA IZ DINAMA: Majstore, okreni avion i spusti me u Zagreb, vrati me kod mojih!

Srpskom fudbaleru Komnenu Andriću teško je pao odlazak iz zagrebačkog Dinama.

Posle tri i po godine provedene na Maksimiru iskusni napadač je napustio klub i preselio se u francuski Klermon.

U razgovoru za hrvatski "Germanijak" Andrić je otkrio da je imao izuzetno emotivan oproštaj sa saigračima.

"Ne znaš kome je bilo teže na oproštaju. Skupilo se desetak igrača, sedeli smo malo i evocirali uspomene. Meni knedla u grlu, njima nije lako. To su ti trenuci koje pamtiš ceo život. I dokaz da ostavljaš nešto iza sebe. I tako mi sedimo, pričamo i oni mi kažu 'Ajde, Baka, da se ti lepo zahvališ Francuzima i ostaneš s nama. Mi ćemo se skupiti i platiti ugovor'. I sada ti reci meni kako da ostanem imun na to?" pita se srpski fudbaler.

Andrić ne krije da je želeo da ostane u Dinamu.

"Ma, razočaran sam što sam otišao. To je jedino. Jer sam se do poslednjeg trenutka nadao da će se nešto promeniti, da ću dobiti novi ugovor i ostati tu do kraja karijere. Ja sam takav. Emotivan. Kad se vežem negde, onda plačem. Dižem se u avionu prema Francuskoj, gledam Sljeme, tražim stadion i kada sam ga video - krene nostalgija. Razmišljam, džabe pare, džabe sve. Majstore, aj ti okreni avion i spusti me u Zagreb, vrati me kod mojih. No, svestan sam šta je život profesionalca", iskren je Andrić.

Kurir sport/Germanijak.hr