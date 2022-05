SRBIN IZ DINAMA ISPROZIVAO SRPSKU LIGU, PA NAHVALIO HRVATSKO PRVENSTVO: Uzburkao duhove svojim izjavama o PLATAMA!

Komnen Andrić, srpski fudbaler koji brani boje Dinama iz Zagreba, otkrio je razliku između Super lige Srbije i najelitnijeg fudbalskog takmičenja u Hravatskoj (NHL).

Bivši fudbaler OFK Beograda tvrdi da su uslovi za igrače daleko bolji u hrvatskom šampionatu.

Komnen je nastupao za OFK Beograd od 2014. do 2016. godine, kratko je bio u Portugalu i Litvaniji, a onda se 2017. godine preselio u Hrvatsku u redove Intera iz Zaprešića.

Sjajnim partijama privukao je pažnju zagrebačkog Dinama, koji ga je doveo u svoje redove 2019. godine.

Komnen ističe da se stanje u NHL-u dosta promenilo u poslednjih pet godina.

"Promenjeni su svi tereni, dovedeno je puno stranaca, platežna moć je puno bolja nego kada sam ja došao, liga je puno napredovala. Svaka utakmica je teška. Liga je napredovala za 300 posto po mom mišljenju", ističe Andrić.

Srpski fudbaler tvrdi da u Hrvatskoj ne mora da razmišlja o tome da li će primiti platu na vreme.

"Nema kašnjenja plata i to dosta utiče na igrače. Ja sam igrao u Srbiji kada su kasnile plate po pet, šest meseci. Kad dobijem platu na svaka tri ili četiri meseca bio sam najsrećniji. Živeo sam sa igračima koji nisu imali za kiriju, teško je to kada igrač ne može da se fokusira samo na fudbal. Jako je teško to", rekao je Andrić.

