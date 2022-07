OBRT U SLUČAJU NENADA LALATOVIĆA, OGLASILI SE IZ BANJALUČKOG KLUBA! Saopštili koja je odluka doneta

Nenad Lalatović će nastaviti da vodi Borac iz Banjaluke uprkos ostavci koju je podneo sinoć na konferenciji za medije.

Ostavku je podneo posle tri utakmice jer rezultati nisu bili dobri, međutim rukovodstvo je to odbilo.

"Upravni odbor FK Borac ne prihvata ostavku Nenada Lalatovića koji ostaje šef stručnog štaba našeg kluba. Nenad Lalatović, stručni štab i igrački kadar imaju punu podršku svih članova UO FK Borac na putu ka ostvarenju zacrtanih ciljeva u tek započetoj sezoni", saopštili su iz banjalučkog kluba.

Podsetimo, Nenad Lalatović je nakon meča protiv Sloge iz Doboja, u kojoj je njegov tim ispustio prednost od 2:0 i sam remizirao na početku domaćeg prvenstva, održao burnu konferenciju za medije na kojoj je podneo ostavku. Razlog zbog kog je Lalatović hteo da ode iz Banja Luke je, između ostalog, i to što je otkrio da ga je jedan igrač "bušio" tako što je drugima saopštavao informacije o sastavu tima.

Saopštenje banjalučkog Borca u celosti:

"Od zacrtanog, 10. juna, kada smo krenuli sa pripremama za novu sezonu ne odstupamo ni pedalj. Naši ciljevi su jasni-povratak trofeja u Banjaluku. Naši ciljevi nisu ni bliži, ni dalji nakon tri odigrane utakmice u novoj sezoni. Štaviše, naša borba tek počinje. I neće biti nimalo laka. Onaj ko je pomislio da će taj put, tek pukim dolaskom Nenada Lalatovića, biti lak - neka se zapita kada je to bilo lako? Kada je to, za skoro stotinu godina postojanja FK Borac, nešto bilo lako? Zato, FK Borac u našim očima jeste Velikan. Zato što je uvek bio borac. Ali, diči se naš Borac još nečim što ga čini jedinstvenim".

"Nema tog kluba u regionu, pa i šire, koji ima više 'prijatelja' nego što je naš i više onih koji se kunu u svoju 'ljubav' ka Borcu i Banjaluci. To su isti oni 'prijatelji' koji danas glasno zazivaju smenu Nenada Lalatovića, a do juče su bili najgrlatiji skandirajući mu ime i prezime."

"To su isti oni 'prijatelji', koji se guraju u prve redove na pomen stare slave, ali sa podsmehom dočekuju svaku novu pobedu. To su isti oni 'prijatelji” koji žive za svaki novi poraz voljenog im kluba iz Platonove ulice. Ima naš klub takvih 'prijatelja' u svakom esnafu. Od fudbalskog, preko medijskog sa ove i one strane Drine, pa do svih ostalih. Svaki od njih je, sebi po volji i naumu, za shodno našao da ponovo stavi na stub srama sve što ima veze sa FK Borac, da sudi i presuđuje nakon tri odigrane utakmice u novoj sezoni sa skoro potpuno novom ekipom. A, do juče…pisalo se i pričalo drugačije. Ali, slabo se ovde pamti. To i jeste glavni problem".

"Nenad Lalatović, to vam je i rekao, nije heroj, već fudbalski trener. Nenad Lalatović nije heroj, ali je za minulih dvanaest godina trenerske karijere dokazao da je borac. Nenad Lalatović ostaje u FK Borac da pokaže, po ko zna koji put, da je borac. UO FK Borac neće dopustiti 'prijateljima kluba' da odnesu još jednu sitnu pobedu. UO FK Borac uz punu podršku Nenadu Lalatoviću, stručnom štabu i igračkom kadru, želi još jednom da uputi izvinjenje svim iskrenim navijačima, svim Borčevcima, koji su proveli besane noći zbog rane eliminacije iz kvalifikacija za Ligu konferencija."

"Vreme ne možemo da vratimo, ali vreme koje je pred nama daje nam za pravo da se nadamo da će naši 'crveno plavi' pokazati da su dostojni grba koji nose na dresu. UO FK Borac poziva sve navijače da pruže podršku našoj ekipi u predstojećoj utakmici sa FK Sarajevo i da uz vaš huk 'crveno plavi' pokažu snagu na terenu".

