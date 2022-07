KAKAV DAN ZA DELIJE: Pešić se vratio u Zvezdu! Sjajni napadać ponovo na Marakani

Srpski napadač Aleksandar Pešič vratio se u Crvenu zvezdu, kao što se danima i najavljivalo.

On je ranije danas doputovao u Beograd da finalizuje dogovor sa crveno-belima, a potom došlo i do potpisivanja ugovora na 3+1 godinu i sada se još samo čeka da i Zvezda to zvanično potvrdi, saznaje "Telegraf"

S obzirom da je Pešić imao važeći ugovor sa Karagumrukom, Zvezda je morala da turskom klubu isplati određeno obeštećenje 800.000 evra, uz još 300.000 na ime dodatnih bonusa.

Ovo je još jedna vest koja će obradovati Zvezdine navijače koji već slave košarkaški transfer Filipa Petruševa

Pešić je u Zvezdu došao iz turskog Karagumruka, gde je prošle sezone odlično igrao

Ipak odlučio je da prihvati Zvezdinu ponudu i da se posle četiri godine vrati na ''Marakanu''.

Stanković će tako biti na slatkim mukama u napadu, jer će imati tri sjajna golgetera Pavkova,Ohija i sada Pešića

