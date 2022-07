HOMOSEKSUALAC ŽELI NA MUNDIJAL U KATAR: Pobrinuo bih se za to da se zna da GEJ IGRAČ nastupa na turniru

Fudbaler koji je prizao da je homoseksualac oglasio se na temu odlaska na Svetsko prvenstvo. Kolin Martin želi da igra u Kataru, državi gde je homoseksualizam kažnjiv.

- Definitivno bih išao na Svetsko prvenstvo kad bih dobio poziv. To je sada naravno hipotetički, ali bila bi mi čast. Mislim da bih na neki način pokušao odati počast gej zajednici, a napravio bih to s poštovanjem. Pobrinuo bih se za to da se zna da gej igrač nastupa na turniru, da s time nema problema i da se to mora poštivati - rekao je Martin, koji od 2020. godine igra za San Dijego, a nada se pozivu reprezentacije SAD.

Organizatori Mundijal kažu da je LGBT populacija dobrodošla, ali podsećaju na poštovanje zakona te države.

- Svi su dobrodošli, ali ne odobravamo javne izlive nežnosti. To se odnosi na sve. Samo tražimo da se to poštuje. Osim toga, svi su slobodni živeti kako žele. Gejevi ce dolaziti u Katar kao navijaci i mogu ciniti sve što bi radila i druga ljudska bica. Samo kažem da je Katar konzervativan u pogledu javnog iskazivanja nježnosti - rekao je Naser Al Hater, član organizacije SP za CNN.

