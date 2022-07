ZVEZDA PUŠTA U PRODAJU KARTE ZA PJUNIK: Danas mogu da se kupe onlajn, sutra na blagajnama stadiona, za 600 dinara na Jermene

Crvena zvezda će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Pjunika.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Prva utakmica zakazana je za sredu 3. avgusta kada će crveno-beli od 20.45 časova ugostiti prvaka Jermenije. Već danas, od 14.00 sati navijači će biti u prilici da preko onlajna kupe karte, dok će sutra od 10.00 časova biti otvorene blagajne na stadionu "Rajko Mitić".

Kartu za utakmicu mogu da se kupe na dobro poznatoj adresi: https://crvenazvezda.iticket.rs/sr.html.

Blagajne stadiona Crvene zvezde će biti otvorena u četvrtak od 10.00 do 19.00 časova, u petak od 12.00 do 21.00 čas, kao i subotu od 11.00 do 16.00 časova. U nedelju neće raditi, ali će karte biti prodavane u ponedeljak i utorak od 10.00 do 19.00 časova, kao i u sredu od 12.00 do početka utakmice.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Cene su sledeće:

Sever: 600 dinara

Jug: 600 dinara

Istok: 1000 dinara

Zapad: 1300 dinara

VIP Zapad: 2500 dinara

VIP 1: 3500 dinara

VIP 2: 3500 dinara

VIP Galerija: 5000 dinara

Kurir sport