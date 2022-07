TRENER NIŠKOG RADNIČKOG SIVIĆ OKRIVIO JEDNOG IGRAČA: Ovo je sramota! Mi možemo da dobijemo gol kada god protivnik poželi

Fudbaleri niškog Radničkog su se obrukali na Čairu i to u prisustvu selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija. Tri puta su vodili protiv rivala sa malte Gzire, ali su na kraju ispali iz evrope! Trener Radničkog Tomislav Sivić kratko je prokomentarisao ovaj neuspeh.

- Nismo više zaslužili kada primimo ovakve golove, odmah sam rekao da je ovo sramota - iskren je Sivić.

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je da njegova ekipa u revanš meču protiv Gzire pravila "nenormalne" greške, ali i istakao da svu odgovornost za rezultat i eliminaciju snosi on.

- Teška utakmica u kojoj nismo odgovorili obavezama kao što je trebalo. Opet nam se desilo da dobijemo takve golove da je to nestvarno, to su greške koje su nenormalne. Imamo 30 sekundi da završimo utakmicu i mi ni to ne možemo da sačuvamo. Kad je tako, i ne zaslužujemo bolje - rekao je Sivić na konferenciji za novinare u Nišu.

Fudbaleri Radničkog iz Niša nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su na svom terenu izgubili od Gzire posle penala. Nakon 2:2 na Malti, regularnih 90 minuta na Čairu zavrešeno je identičnim rezultatom, posle produžetaka bilo je 3:3, a posle penala 3:1 za Gziru.

- Svu odgovornost snosim ja. Međutim, ovde nije mesto gde ću da podnosim ostavku, nego tamo gde treba. Ono što sam rekao pre utakmice - sramota je ispasti od ekipe sa Malte i snosim svu odgovornost za rezultat - rekao je Sivić.

Zatim je rekao šta je najveći problem kod njegovog tima.

- Mi možemo da dobijemo gol kada god protivnik poželi, dešavalo se, to su činjenice. Kao da nemamo nikog na golu - zaključio je Sivić.

