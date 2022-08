CRNOGORSKI FUDBALER POMENUO SRBIJU I RUSIJU, PA MORAO DA SE PRAVDA: Neke stvari su izvučene iz konteksta

Crnogorski fudbaler Marko Rakonjac (22) od ovog leta je član ruske Lokomotive iz Moskve.

Ovaj 22-godišnji napadač prešao je iz beogradskog Čukaričkog u Lokomotivu za cifru od dva i po miliona evra i odmah po dolasku je počeo da hvali Rusiju. On je Rusiju predstavio kao svetsku velesilu i saopštio je kako su za njega Crna Gora, Srbija i Rusija jedno.

"Nisam mnogo čitao istoriju, jer sam eksterno završio školu, ali na nivou porodice to je usađeno u nas. Mene su vaspitavali da su Srbije, Crna Gora i Rusija isto, imamo zajedničku istoriju. To se vidi i u sportu, kada navijači okače transparente", rekao je Rakonjac.

Potom je nastavio da hvali zemlju u kojoj trenutno igra fudbal.

"Rusija je u očima Crnogoraca velesila u svakom smislu - ekonomskom, kulturnom i u drugim stvarima. San svakog Crnogorca je da vidi Moskvu, ovde radi dosta ljudi iz Crne Gore. Takođe, dosta Rusa živi u Crnoj Gori. Za nas ova zemlja ima ulogu starije sestre", dodao je Rakonjac.

Nije prošlo puno, a Crnogorac je morao dodatno da objašnjava svoju izjavu.

"Svako ko me zna, zna dobro da se ja ne bavim politikom i da me politika apsolutno ne zanima. U intervjuu za ruske medije sam rekao da Crnogorci vole da posete Rusiju, kao i da dosta Rusa živi u Crnoj Gori. Na pitanje o vezama Srbije i Rusije, rekao sam da sam na utakmicama dok sam igrao u Srbiji video dosta transparenata koji su povezani sa Rusijom, i da znam da su to bratski narodi. Neke stvari su izvučene iz konteksta i ja sam uvučen u priče koje me ne zanimaju. Fudbaler sam, igram i družim se sa momcima svih nacionalnosti, a svako ko se bavi fudbalom zna da smo u našem svetu svi isti i jednaki, a da nas politika apsolutno ne interesuje. To što je neko iskoristio deo mog intervjua da stvara aferu ili neke podele – žao mi je i krivo zbog toga, jer sam ja daleko od tih priča”, kazao je Rakonjac za Vijesti.

