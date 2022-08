CRVENA ZVEZDA VODI NAVIJAČE U HAIFU AKO OBORE REKORD: Evo šta je potrebno da putujete sa crveno-belima

Godišnje ulaznice za tekuću sezonu su još uvek u prodaji, ali po nešto većim cenama, međutim Crvena zvezda uvek misli na one najvernije, a sada su spremili novo iznenađenje.

Ukoliko do kraja utakmice sa Voždovcem, koja se igra u subotu, Zvezda obori rekord prodatih sezonskih ulaznica koji iznosi 7021, u nedelju će izvući srećnog putnika za Haifu, koji će sa sobom moći da povede osobu po izboru.

"Kao što je srećni sezonac Nikola Žiletić imao priliku da povede najboljeg druga na utakmicu sa Pjunikom u Jerevan i oseti kako je to biti deo crveno-bele ekspedicije, sada ćeš to možda da budeš baš ti. Ipak, neophodna je mobilizacija i obaranje rekorda kada je reč o prodatim sezonskih ulaznicama u jednoj takmičarskoj godini, i u tom slučaju vodimo srećnog sezonca na nezaboravan put. On će imati priliku da vidi kako je to biti deo Crvene zvede i to u potpunosti, a doživljaj će biti, sigurni smo, nezaboravan. Crvena zvezda igra sjajan fudbal i na vama je samo da kupite sezonsku ulaznicu. Za sve ostalo na terenu će se pobrinuti izabranici Dejana Stankovića", poručuju iz Crvene zvezde.

Kurir sport