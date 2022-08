PRVA PROZIVKA ZA JOVIĆA Trener Fiorentine otkrio šta Srbin mora da uradi: Više ne igra u Realu, potreban mu je prekidač

Trener Fiorentine, Vićenco Italijano, govorio je o Luki Joviću i njegovom startu sezone u Seriji A.

Nakon odličnog pripremnog perioda u kojem je redom rešetao mreže rivala, Jović je zvaničan deo sezone otvorio golom proitv Kremonezea u prvom kolu italijanskog prvenstva, a na naredne četiri utakmice, od čega dve u Seriji A i dve u kvalifikacijama za Ligu konferencija, nije bio strelac.

Italijano smatra da Jović još uvek nije navikao da se ne nalazi u timu sa fudbalerima poput onih u Real Madridu, odakle je stigao na pozajmicu u Firencu.

- Jovića treba reaktivirati u svim fudbalskim segmentima, od fizičke kondicije do mentaliteta. On mora da shvati da više ne igra u timu sa igračima svetske klase, već je u Fiorentini, a to znači da mora da se žrtvuje - rekao je trener Fiorentine za "DAZN".

Italijano je istakao da očekuje bolje partije od srpskog centarfora.

- Na treningu možete da vidite naznake kvaliteta koji ima, ali na kraju je i na njemu da to pokaže. Moramo da povećamo njegovo samopouzdanje, da mu damo neke šanse da ubaci u mrežu, jer mu je potreban taj prekidač. Uveren sam da ćemo tek da vidimo sjajne stvari od Jovića - zaključio je Vićenco Italijano.

Fiorentina još uvek ne zna za poraz u Seriji A i sa pet bodova zauzima deveto mesto na tabeli.

U nedelju je na stadionu Artemio Franki gostovao Napoli, a utakmica je završena bez golova.

Kurir sport