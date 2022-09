NAVIJAČI KRITIKOVALI MIHU - ĆERKA VIKTORIJA IM ODBRUSILA: Stidim se u vaše ime!

Atalanta je zabeležila treću pobedu u četri odigrana kola Serije A. Ugostila je Torino, u čijem sastavu su starteri bili Saša Lukić i golman Vanja Milinković-Savić, i nanela mu prvi poraz u sezoni.

Zbog svega, navijači Bolonje su javno kritikovali Sinišu Mihajlovića na društvenim mrežama, a kritike su izgleda prešle granicu, što je naljutilo njegovu ćerku Viktoriju koja je morala da se oglasi na društvenim mrežama.

foto: Pritnscreen

- Nikada ne pišem ovakve stvari na mrežama, trudla sam se da ne gubim vreme sa ljudima koji se kriju iza tastatura i tako ispoljavaju svoje frustracije, ali kada se pređe granica onda nešto moram da kažem. Ne smatram da je ispravno mešati posao i privatni život. Hoćete da uvredite mog oca, ili da kritikujete njegov rad, samo napred. Ali kada je reč o porodici, njegovom zdravlju i mnogim drugim zaista sramnim stvarima koje sam pročitala, omnda to više ne prihvatam. Ovo što pišete je užasavajuće. Ne zaboravite da govorite o čoveku, ocu, da ima i decu koja mogu da čitaju to što pišete i da ih to jako pogodi. Stidim se u vaše ime!

(Kurir sport)