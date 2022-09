MONAKO NISU VANZEMALJCI, PADALI SU NA MARAKANI I JAČI: Trener Crvene zvezde Milojević priziva sreću, ali ona mora da se zasluži

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić" igraju protiv Monaka, prvu utakmicu u Ligi Evrope. Protivnik je ekipa iz jake francuske lige, sa velikim brojem izuzetnih igrača.

foto: Printskrin/Jutjub

Trener Miloš Milojević respektuje rivla, ali tvrdi da kod njega i njegovih igrača nema straha.

- Očekujemo kvalitetnu utakmicu protiv kvalitetnog protivnika. Oni igraju jednu od najzahtevnijih liga, igraju drugim brzinama i intenzitetom. Fizički su dominantni i moćni, pokazali su to i protiv PSŽ. Nisu vanzemaljci, ponavljam to! Protiv ekipa gde su dominantni imaju problema. Disciplinom i kvalitetom koji imamo, možemo da igramo sa njima. Poštujemo Monako, ali uz dužno poštovanje, ne pobeđuje uvek onaj koji je favorit na papiru. Ovde su pobeđivani i bolji timovi. Potrebno nam je 90 minuta discipline i koncentracije za tako nešto - rekao je Milojević!

Crveno-beli poslednji duel u prvenstvu protiv TSC nisu rešili u svoju korist, bilo je nerešeno 1:1.

- Nisam zadovoljan kad ne dobijamo utakmice. Ne mogu da budem srećan sa osvojenim bodom, ali uzimali su ovde bodove i manje kvalitetne ekipe od TSC. Naša igra protiv TSC nije bila slaba, imali smo 27 udaraca, 11 u ovir gola, oni samo pet. Da je bilo sreće rezultat je mogao da ode u 3:1, ili 4:1. Nema prostora za polemiku o krizi. Ovaj klub traži pobede, to nas gura dalje. Rezultat protiv TSC ne možemo da vratimo, a sada razmišljamo samo o Monaku.

foto: Printskrin/Jutjub

Analizirao je Miloš Milojević protivnika.

- Monaku ne odgovaraju ekipe koje mogu da ih ugroze kroz tranziciju. Menjaju sistem igre, da igraju neku drugu ligu bili bi učesnici Lige šampiona. Do pre 20 dana pričalo se o igračima Zvezde da je to najbolja generacija posle 1991. godine. Verujem da su dobri, da ne verujem bio bih na nekoj plaži. Bio je šok što nismo ušli u Ligu šampiona. To je nauk za ubuduće. Evo primer komšija iz Zagreba, nisu 50 odsto bolji od nas, niti je Čelsi 50 odsto bolji od Monaka. Treba nam sreće, a ona mora da se zasluži.

Delije su najavile da će ispuniti severnu tribinu, očekuje se i veliki broj zvezdaša na stadionu.

- Vetar u leđa je igrati pred ovom publikom iako ima pritiska. To je naš srpski mentalitet, nešto što volim. Možemo da ih ugrozimo ako budemo igrali pametno "drugu loptu", da zadržimo posed, da iz tri ili četiri pasa dođemo do njihovog gola. Tu je i prekid, tu možemo da ih ugrozimo... Ali, hajde da ne otkrivamo tajne. Treba nam kolektiv, kvalitetne pojedince imamo. Bitno je raditi za tim, doći će golovi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kadrovska situacija nije najbolja. Mirko Ivanić najverovatnije neće igrati, Rodić je rovit, Pešić vuče povredu.

- Svuda se priča o igračima koji nisu ovde. Kad igra Mića Ivanić, što Kingsi ne dobija šansu i obratno. Mića je sjajan igrač, podneo je veliko opterećenje igranja takmica prošle sezone. Nemate tri igrača u Evropi koj odigrali 55 mečeva. Verujem da će iz povrede izaći bolji. Mića jeste u konkurenciji za tim, ali ćemo videti da li je to pametno, ili da dobije još tri dana poštede da bude spreman. Izašao je rovit protiv Partizana i zaradio drugu povredu. Ako postoji minimalna šansa da njegovo stanje neće biti gore, biće u konkurenciji.

Za Ligu Evrope nisu prijavljeni Nenad Krstičić i Jegor Prucev.

- Imamo određeni broj igrača koje možemo prijaviti. Krstičić nije u trenažnom procesu sa ekipom, da je bio zdrav bio bi ovde, sa ekipom. Posebno zbog balansa veznih igrača koji su nam potrebni. Prucev treba prvo da dobije šansu u našem prvenstvu, pa tek onda u Evropi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

O tome da li su Zvezdi za utakmice u Evropi i domaćem prvenstvu dovoljan dva igrača, Aleksandar Pešić i Kalidu Kulibali, Milojević kaže:

- Dva dobra napadača kao što ih mi imamo jesu dovoljna.

Trener Crvene zvezde nije želeo da se bavi bilo kakvim kalkulacijama o tome da li bi trijumf nad Monakom bio prekretnica u sezoni.

- Ne bi pobeda bila prekretnica sezone! Jer ako dobijemo, treba nam osam bodova da prođemo dalje. Posle sledi Pazar, koji je takođe prekretnica... Pa Trabzon koji je opet prekretnica... Monako nas čeka, pa ćemo da vidimo. Sad, pred utakmicu, ne bih bio zadovoljan remijem, jer u svaki meč ulazim sa ciljem da pobedim.Videćemo...

Otkrio je Miloš Milojević i novine u stručnom štabu Crvene zvezde.

- Zna se ko će biti moj prvi pomoćnik, to je Poja Asbagi, bivši seektor mlade reprezentacije Švedske. Priključili smo i Vujadina Savića u stručni štab kao trenera početnika. Verujem da ćemo mi pomoći njemu, ali i on nama. Imamo rešenje i za fitnes trenera, ali ne bih još da otkrivam ime - zaključio je Miloš Milojević.

Kurir sport/A. R.