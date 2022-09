PEŠIĆ SUROVO ISKREN POSLE PORAZA U TURSKOJ: Znamo da igramo loše i da je situacija teška, nismo dobro ni fizički ni psihički

Centarfor Crvene zvezde, Aleksandar Pešić, bio je oštar prema sebi i saigračima nakon poraza na gostovanju Trabzonu.

Crveno-beli su odigrali loš meč u Turskoj u drugom kolu Lige Evrope, doživeli su poraz rezultatom 2:1, a Pešić, koji je protiv Trabzona odigrao 59. minuta, poručio je da su on i njegovi saigrači svesni da ekipa ne igra na odgovarajućem nivou.

- Prvo krećemo od sebe, primili smo dava gola iz naših grešaka, trebalo je i ja kod prvog gola da postavim nogu, ali možda je to i posledica tog mog prsta, pa sam se malo uplašio. Znamo da igramo loše, da je teška situacija, moramo svi da se pogledamo u ogledalo i da vidimo šta je problem - rekao je Pešić.

foto: Profimedia

Poručio je i da ekipa nije u dobrom fizičkom i psihičkom stanju u prethodnom periodu, što može da se vidi i po slabijoj igri u poslednjim utakmicama u Evropi i domaćem prvenstvu.

- To sam već rekao, i ja sam igrao protiv te ekipe prošle godine, igrao sam tu ligu, znam kako sam se osećao, posle Haife je sve krenulo nizbrdo. Moramo da pobedimo sledeću prvenstvenu utakmicu, posle imamo pauzu dve nedelje, to će biti presudno za nas, fizički nismo dobri, psihički nismo dobri, moramo da se izdignemo iz ovoga, imamo iskusne igrače i dobar tim. Imamo Saleta i Mirka, sad smo odjednom svi pali, krećem od sebe. Ja sam imao dogovor sa trenerom da probam da izguram do kraja, ali sledeću mislim da neću igrati i probaću da rešim taj problem, da to sraste - zaključio je Pešić.

Kurir sport