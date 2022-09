IZGLEDA SMEŠNO, ALI STVARNO SAM IM TO REKAO! Igrači sa klupe PLAŠILI RIVALA, Petrić otkrio neobičnu metodu sa utakmice protiv Nice

Trener Partizana Gordan Petrić održao je u subotu konferenciju za medije povodom utakmice 12. kola Mozzart Bet Super lige, koju crno-beli igraju u Surdulici protiv Radnika.

Meč je na programu u nedelju od 19 časova.

"Sutra imamo zahtevnu utakmicu jer idemo na put od četiri sata. Nadam se da su se igrači odmorili. Palo je dosta kiše, pa će verovatno teren biti malo teži za igru, što se tiče naše igre, ali igrači su spremni na to i verujem da će da odgovore na taj zadatak. Imamo sutra tu utakmicu, a posle imamo pauzu od dve nedelje za odmor i pripremu za naredni ciklus. Svi su spremni sem Filipovića tako da računamo na najjači mogući sastav", rekao je Petrić u uvodu pres konferencije.

"Utakmica protiv Nice bila je s puno emocija. To što Radnik ima problema, ja nisam za to da se treneri odmah menjaju, verovatno je bilo situacija i u drugim klubovima, pa se okrenulo u korist trenera koji je ostao, kao što su treneri u Novom Pazaru, Napretku… Smena trenera može dosta negativno da utiče na igrače, a u nekim situacijama može i to da se osveži. Trener koji je došao tu je jednu ili dve utakmice, a to što oni imaju problem ne treba nas da opterećuje. Imamo dug put, a iza sebe zahtevnu i emotivnu utakmicu. Nadam se da su se igrači odmorili. Opet ću ih sad videti na treningu pa ćemo proceniti. Treba da nastavimo jedan niz i igrači moraju da se dokazuju, tu nema opravdanja. Ako se ne vratimo sa pobedom vraćamo se na staro, bila bi to na neki način katastrofa za nas", nastavio je trener Partizana.

foto: Printskrin/Jutjub

Govorio je i o napretku ekipe od njegovor dolaska.

"Mojim dolaskom igrači su se vremenom sve više opuštali i sticali sigurnost. Sam rezultat donosi tu neku sigurnost. Možda je posle Zvezde počela ta neka prepoznatljiva igra, igrači su izašli iz neke krize, a to se pokazalo i protiv Nice i donosi nam samo plus. U fudbalu je najteže dokazivanje, tako da se nadam da su zaboravili Nicu i da je ostala samo lepa uspomena. Sutra je totalno drugačija utakmica i zbog samog terena, a i zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja. Igrači su se sigurno odmorili, ali bitno je da su čisti u glavi".

Petrić očekuje od igrača da ponavljaju dobre partije.

"Ovo što su momci odigrali u četvrtak veče navijači su sigurno zapamtili i očekuju iste partije i u narednim utakmicama. Kad je nešto u trenažnom procesu i kad vidite da igrači može to da uradi, očekujete da on to može to da ponavlja non stop. Voleo bih da u nekim situacijama budemo još mirniji na lopti, a da smo bili hrabriji u nekim situacijama mogli smo da pobedimo u četvrtak. U narednom periodu biće veliki izazov za nas da sve to ponovljamo iz utakmice u utakmicu."

Petrić je otkrio da je na klupu za rezerve u utakmici protiv Nice poslao dvojicu igrača koji zbog povreda nisu mogli da nastupe - Kvinsija Meniga i Andriju Pavlovića, iz veoma zanimljivog razloga

"Menig nije bio spreman za utakmicu, kao ni Pavlović, ali sam im rekao da sede na klupi da malo "plašimo" Nicu. To nekome izgleda smešno, ali ja sam to stvarno rekao njima. Da sam ih izveo i na zagrevanje, možda bi oni razmišljali "evo ih ova dvojica, pa će rešiti utakmicu." Menig je spreman za nedelju, biće u konkurenciji, samo ćemo videti sa doktorom i trenerima koji su radili sa njim da li teren u Surdulici može da mu pogorša povredu."

foto: Starsport

"Pokušaću da izrotiram u ovoj utakmici, ali moraću prvo da porazgovaram sa igračima, doktorima, kondicionim trenerom... Nisam mišljenja da igrači koji igraju u ritmu četvrtak-nedelja mogu da budu umorni, jer su to njihov organizam i mozak zapamtili. Oni između utakmica ne treniraju mnogo, nego se odmaraju, tako da i to kad kažu igrač je nespreman, nemoguće da je nespreman posle odigrane dve, tri ili četiri utakmice po 90 minuta. On čim odigra toliko utakmica on je spreman. Kada se dese situacije da igrač ili tim slabo igra, više je to neko psihičko opterećenje nego fizičko. Sama utakmica koja nam je donela dosta stvari njih odmara psihički", rekao je trener Partizana.

Utakmica će biti odigran na teškom terenu i u lošim vremenskim uslovima.

"Uvek je dole teška utakmica, neizvesna, teren je uži, a atmosfera donosi Radniku dosta pozitivnih stvari. Teren je takav kakav je, ne treba da se opterećujemo. Verovatno će biti i kiše, podloga je nešto drugačija nego na stadionima Partizana i Zvezde. Nadam se da će se narednih godina sve više i više obratiti pažnja na sređivanje terena. Radnik je iskusna ekipa, koja zna da igra na rezultat, igraće svoj fudbal onako kako mogu u datom trenutku i nemam ništa da svako igra na način na koji može, ali ovde se samo Partizan pita i verujem da ćemo se vratiti sa tri boda."

"Igrači moraju da shvate da se bave fudbalom, to je njihvo zanimanje i ono traje kratko, oko 15 godine. Svaka sledeća utakmica je njima dokazivanje, da li za produžetak ugovora, odlazak u inostranstvo...Dobijenom utakmicom u četvrtak opet bi neko više obratio pažnju na njih. Igračima uvek govorim da ako ne ode deo posla za koji su zaduženi, gube neke poene. Na primer Diabate ili Menig kada dođu do 20 metara oni moraju da iskoriste to, jer su došli na mesto koje im odgovara i moraju tu da se pokažu. U određenim situacijama moraš da rizikuješ i preuzmeš odgovornost. Oni su prepoznali da su imali šanse protiv Nice, i da su malo više rizikovali u nekim situacijama, mogli smo i da dobijemo, rekao je Petrić.

Naredni protivnik crno-belih nalazi se u teškoj poziciji.

"Radnikova pozicija može da zavara, kao što je zavarala pozicija Novog Pazara pa su ušli u seriju. Oni su iskusna ekipa, dosta igrača od prošle godine, znaju da igraju ovakve utakmice, ali ja razmišljam samo o nama i tome kako treba da osvojimo tri boda i odemo na zaslužen odmor."

foto: Starsport

Hvalio je Partizanov strateg Rikarda.

"Rikardo je napadač, dešavaju se promašaji, ali protiv Zvezde i Nice se mnogo istrošio jer je igrao protiv jakih defanzivaca. Bitno je da je on u šansi, a to će doći, možda baš protiv Kelna. Dešava se, bitno je da pravi dobre kretnje. I u Češkoj je napravio kretnju u stilu Darka Pančeva, odvukao je igrača, pa se vratio u sredinu, ali nije ušla. Nemam nijednu primedbu što se tiče Rikarda."

A bilo je reči i o mladom Samedu Baždaru.

"Protiv Nice smo vratili Natha. On je rekao da može da izdrži 90 minuta. Posle smo uveli Baždara, koji može da igra i špica i polušpica, i njegovim uvođenjem smo malo rizikovali što se tiče sredine terena. Ali on je viši igrač, koristan u prekidu a može da organizuje igru ali i da gol. Igrao je tih 10-15 minuta, a delovalo je kao da godinama igra u prvom timu."

foto: FK Partizan Viber

Sledi reprezentativna pauza, a to znači nekoliko slobodnih dana za deo tima

"Od ponedeljka do srede će igrači imati slobodne dane. Od četvrtka do subote će se raditi samo na trčanju, da bi bili spremni za nastavak sezone do pauze. U nedelju opet slobodan dan, a sledeći ponedeljak i utorak trening. U sredu igramo kup utakmicu, ako je tačna informacija, i tu će igrati igrači koje imamo na raspolaganju", zaključio je Petrić.

