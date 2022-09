PROSTITUKE SU VRH - DAŠ KOLIKO SI DUŽAN I SVI SREĆNI! Šok ispovest bivšeg asa Arsenala: Trudnoj devojci platio silikone da ćuti

Danski napadač Niklas Bendtner važio je za jednog od najvećih talenata na planeti, kada je kao tinejdžer stigao u Arsenal.

Popularnom "Lordu" predviđali su blistavu karijeru. Kada je stigao u Arsenal mnogi su verovali da će postati jedan od najboljih napadača sveta, međutim, život koji je vodio van terena skupo ga je koštao. Voleo je da izlazi, pije, kocka se i imao je buran ljubavni život...

foto: Instagram

Bivši as je pre nekoliko godina objavio svoju autobiografiju "Obe strane" u kojoj je otkrio zanimljive detalje iz svog "ljubavnog" života.

"Mnogo togo sam vedeo, posebno u Engleskoj. Tu igrači vole da se hvale i pričaju sa kojim devojkama su bili. Ipak, većina njih ne želi intimne odnose sa običnim devojkama koje im se nabacuju u noćnim klubovima" otkriva Bendtner i dodaje:

"Svi biraju sigurniju opciju, jer ne žele da rizikuju. One obične devojke traže neku korist i kasnije nije čudo kad počnu da traže novac od vas i da vas ucenjuju. Zato većina fudbalera zna koga treba da pozove da dobije eskort devojku".

Danac ističe da je to daleko "sigurnija" opcija.

"Ta devojka dođe kod vas, imate odnose, platite joj koliko ste dužni i svako ide svojim putem. Niko ne želi da rizikuje sa sponzorušama koje imaju plan kako da vam uđu u život i naprave pakao. Eskort devojke su sigurnija opcija, ćute o tome s kim su bile i svi srećni i zadovoljni", iskeren je on.

foto: Profimedia

Bendtner je otkrio da je i sam koristio usluge eskort dama jer je doživeo veliku neprijatnost kada mu je na vrata došla jedna devojka koja je tvrdila da nosi njegovo dete.

"Sponzoruše su na sve spremne. Jedna je došla kod mene i rekla da je trudna, da je dete moje. Jasno mi je rekla da ima cenu ako želim da abortira i da je nikada više ne vidim. Uzela je novac za plastične operacije koje je često radila, a ja sam sve to platio i tako rešio problem. Sve one to rade i cilj im je samo da vam izvuku što više para" istakao je Danac.

Kurir sport