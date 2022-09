"IZGLEDA SRAMNO" Legendarni fudbaler BRUTALNO udario na kapitena Srbije: Morate da ga stavite na klupu!

Legendarni holandski fudbaler Vesli Snajder uputio je žestoke kritike na račun kapitena Ajaksa i reprezentacije Srbije Dušana Tadića!

Snajder nije zadovoljan igrom Tadića ove sezone.

"Njegova forma počinje da izgleda sramno, kao da je potpuno ostao bez nje. U ovom momentu morate da ga izvučete iz ovakve situacije tako što ćete ga stavite na klupu", rekao je Holanđanin.

On smatra da bi Tadić sam trebalo da ukaže treneru da nije u formi i da ne treba da igra.

"Razumem ja da je on kapiten, ali on to može da bude i van terena, zar ne? Onda si vrhunski kapiten. Nije problem što ga neće biti na terenu, jer je tu proveo dosta vremena. Da sam tako igrao ja bih sugerisao treneru: 'Samo me ostavi na klupi'", dodao je Snajder.

Tadić ove sezone još uvek nije postigao gol, ali je upisao pet asistencija za Ajaks.

Kurir sport