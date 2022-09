SKLONIO DRON SA SIMBOLOM VELIKE ALBANIJE, PA RAZBESNEO RONALDA: Stefan Mitrović pričao o ključnim trenucima u karijeri (VIDEO)

Jedan od stubova odbrane nacionalnog tima Srbije Stefan Mitrović, koji je o svojoj reprezentativnoj karijeri pričao za banjalučki "ATV", dotakao se i čuvenog sklanjanja drona na meču protiv Albanije.

Stefan Mitrović je već dugo godina standardni štoper naše reprezentacije, postao je čak i tihi heroj u ovim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, kada je u meču sa Portugalijom u Beograd uspeo da izbaci loptu sa gol linije i tako spreči ekipu sa Iberijskog poluostrva da dođe do pobede. Taj meč je zahvaljući njemu završen nerešeno - 2:2. Srećom, tada nije bilo VAR-a, jer je Kristijanu Ronaldu poništen čist gol na "Marakani".

- Svi znaju da sam timski igrač i da ne volim da pričam o sebi. Uvek sam tu za moje saigrače i prijatelje. Drago mi je što se tako desilo, da je moja reakcija pomogla ekipi. Svi se šale na moj račun. Posle utakmice, vruće glave, izjavio sam da nije bio gol. Posle se jasno videlo da je lopta prešla gol-liniju, ali bitan je rezultat. Drago mi je što smo tada osvojili bod. Desio se neki zaokret u našem mentalitetu. Dokazali smo sebi da možemo, da treba da verujemo i da imamo kvalitet. Ekipa treba da bude u prvom planu. Kako smo odigrali to drugo poluvreme, stvarno smo zaslužili Katar. Moramo da budemo ponosni na kvalifikacije. Nismo gledali protivnike, gledali smo samo sebe i gledali smo da budemo što bolji - istakao je Mitrović.

Posle utakmice sa Portugalijom, besni Kristijano Ronaldo je ranije napustio teren i bacio traku, koja je kasnije završila na aukciji, a sva sredstva su uplaćena u humanitarne svrhe. Ističe Mitrović da mu je drago što se sve odigralo.

Još jednom je Mitrović postao neka vrsta heroja reprezentacije, Upravo je on dohvatio dron sa zastavom "Velike Albanije", kada je došlo i do opšte tuče na terenu.

- Na taj momenat i dalje gledam sa velikim ponosom. Mi Srbi smo mala nacija, ali veoma ponosna. Znamo gde je granica dobrog ponašanja i nikada nećemo dozvoliti na našoj teritoriji da neko radi takve stvari. Na kraju smo još ponosniji na pobedu u Elbasanu. Otišli smo pod jako velikim pritiskom i još se pokazali kad je važno i kad je potreban karakter, da smo tada najbolji - naglasio je Mitrović.

S obzirom na to da je Srbije otišla na drugo Svetsko prvenstvo u nizu, Stefan Mitrović blagonaklono gleda ka selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju, koji je, bar prema njegovom mišljenju, najzaslužniji za ovaj uspeh naše reprezentacije.

- Nedostajao nam je pobednički mentalitet i sportski bezobrazluk. To nam je on doneo i zato u ime svih mu hvala na tome. Definitivno je on ta prevaga, došao je posle veoma teških kvalifikacija i prešli smo put od najvećih gubitnika do najvećih dobitnika - zaključio je Stefan Mitrović.

