PIKSI JE KAO JOHAN KROJF, IGRA ZA GOL VIŠE, NA RADOST PUBLIKE: Jake reči podrške iz Španije, za selektora SRPSKE REPREZENTACIJE

Uspeh koji je napravio Dragan Stojković Piksi sa srpskom fudbalskom reprezentacijom nije prošao nezapaženo u sportskim krugovima. Poznati fudbalski agent Miroslav Nestorović smatra da je Stojković uradio veliku stvar, time što je odveo Srbiju na Mundijal u Kataru i u elitnu diviziju UEFA Lige nacija.

foto: Privatna arhiva

Još pre deset godina Miroslav Nestorović se zalagao da Piksi postane selektor reprezentacije.

- Imao sam pre nekoliko godina jedan projekat sa ministarstvom sporta. Tada sam među odgovornim ljudima glasno govorio da je Piksi najbolje rešenje za selektora. Nikada nije bilo sporno da Srbija ima vrhunske igrače. Nedostajao je samo autoritet da to sve složi na pravi način. Problem je bio u selektoru, rezultati koji su iza nas to govore - rekao je za Kurir Nestorović i nastavio:

- Piksi je veliko ime, čovek koji je prošao kroz sve u životu. Da nije bilo one jezive povrede koju je imao, ko zna u kakvim klubovima bi igrao i kakva bi mu bila biografija kao igrača. Onda je došla njegova trenerska karijera. Pokazao je u Nagoji, a potom i u Kini kakav je kao trener.

foto: Starsport

Miroslav Nestorović, koji je zaslužan za dolazak Segunda Kastilja, Ernana Barkosa i Frenklina Salasa u Crvenu zvezdu, pomenuo je i još jednu, kako on kaže, važnu stvar.

- Čujem da mnogo nazovi fudbalski stručnjaci i treneri pričaju da Piksi ne ume da namesti odrbanu... I to govore oni, koji nisu upućeni u njegov način rada. Prave se mnogo pametni. Znaju posao selektora, a da ga pitaš ume li da popravi česmu kod kuće, rekao bi ti - nisam ja vodoinstalater. Ali, zato jeste selektor! Uvek kreću iz negativne priče, kako ništa ne valja... Zašto? Pa, što mora negativno, valjda nam je pozitiva sada najpotrebnija. Voleo bih da mu se ti znalci sada izvinu.

Dragan Stojković je specifičan trener, njegova radna filozofija i vizija svodi se na igru za "gol više".

- Piksi me mnofo podseća na Krojfa. A, ja imam godina, živim u Španiji i znam veoma dobro kakav je Johan Krojf bio kao trener. Sećam se reči legendarnog Holanđanina, kada su ga neki koji se nisu slagali sa njim pitali, kako će da igra Barselona, jer je odbrana slabiji deo tima. A, znate šta im je rekao - ako primim dva, daću tri gola! Kako bi Španci rekli "alegrija", potpuno suprotno italijanskom stilu "katanaća" i zaključavanje gola i umrtljivanja igre. Piksi je isti takav, kao Krojf! Igra sa tri štopera pozadi, u formaciji 3-4-1-2. Igra rizično da primi gol, ali je ofanzivan. To je naš, srpski fudbal, to smo mi. Da se ostavimo više davljenja tipa 1:0, 0:0... Ko to voli da gleda?

foto: EPA

Usudio se Nestorović i da prognozira šta će Srbija uraditi na Mundijalu u Kataru.

- Sve ovo što vidim kod Piksija i kako mu reprezentacija igra, daje mi za pravo, da bezobrazno kažem da ćemo napraviti ozbiljan korak na Svetskom prvenstvi. Proći ćemo grupu! Apsolutno sam siguran. A, za dalje, videćemo.

foto: Privatna arhiva

Dragan Stojković Piksi poseduje znanje, iskustvo i autoritet, tri stavke po Nestoroviću koje su ključne za selektorski posao.

- Piksi zna! Kod njega nema tajni. Fudbal je čudna igra i teško je predvideti bilo šta. Evo, daću vam dva primera. Dejan Stanković i Gelor Kanga. Deki Kangu nije jednom menjao kada je ovaj dobio žuti karton i izbacio ga je sudija. Drugi put ga je menjao i izgubio mnogo važnu utakmicu, za ulazak u Ligu šampiona. Ko je tu pametan? Šta je trebalo da uradi Stanković? To ti je fudbal! Drugi primer. Kad je Lotar Mateus vodio Partizan protiv Njukasla. Igrao je 120 minuta, a nije menjao nijednog igrača i prošao je posle boljeg izvođenja penala. Bio je to antitrenerski postupak. Ali, čovek se plasirao u Ligu šampiona. Da nije, bilo bi 300 kila govana bačeno po njemu! Nije fudbal tako jednostavna stvar, ali jeste najveća radost koja znači masama. Vidi, koliko znači taj prolaz na SP u Katar. Srbi samo o tome pričaju.

foto: @starsport

Dotakao se Nestorović i Piksijeve uloge u sportskoj diplomatiji, vezanoj za srpsku decu rođenu u inostranstvu.

- Prvi dobitak je Mile Svilar! Znam lično celu priču, kako je taj momak prelomio za Srbiju, umesto Belgije. Taj mali je čudo od talenta. Piksi zna njegove kvalitete i on je projekat na duge staze. Sad je došao mali Stefan Mitrović iz Kanade, blizu je Lazar Samardžić iz Nemačke. To je ulaganje na duže staze, od čega će korist imati samo Srbija. Stojković je okružen ljudima od poverenja, pre svega Dikom Stojanovićem i Nemanjom Filipovićem. I oni mnogo rade.

foto: FSS

Dragan Stojković je i atipičan trener, čovek koji ne robuje stereotipnim izjavama.

- Piksi je čovek koga zavoliš na prvu loptu, a pre toga ga poštuješ. Koji je trener izjavio ono što je rekao Piksi pre i posle utakmice sa Norveškom. Prvo da nije kuvar, da zna recept za Erlinga Halanda. Tada je nasmejao celu naciju. Drugo, posle meča, kada je rekao, kako Norvežani da nas dobiju dugim loptama, u odnosu na našu pas igri. E, kad takve izjave čuju i vide igrači, onda je normalno da ga onako bacaju u vazduh i da su spremni da poginu za njega - zaključio je razgovor za Kurir Miroslav Nestorović.

Kurir sport/A. Radonić