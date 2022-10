GOBELJA JE VELIKI ZVEZDAŠ, DELIJE 12. IGRAČ, ERAKOVIĆ JE VREDAN ZA TIM: Dragović hvalio saigrače posle pobede nad prvakom Mađarske

Aleksandar Dragović odigrao je u pobedi protiv Ferencvaroša (4:1) još jednu sjajnu utakmicu u dresu Crvene zvezde. Posle meča, nekadašnji reprezentativac Austrije nije krio zadovoljstvo.

– Fenomenalna utakmica. Sve čestitke momcima koji su bili na terenu, ali i na klupi. Zaslužena pobeda - rekao je Dragović i dodao:

– Navijači su nam uvek 12. igrač. Svaku utakmicu su uz nas. Srećni smo što imamo takve navijače, nadam se da će i u budućnosti tako navijati.

Narednog četvrtka je nova utakmica sa Ferencvarošom, ovaj put u Budimpešti.

– Mi smo morali da pobedimo. Da smo izgubili, verovatno bi bio kraj. Znamo da će biti drugačija utakmica tamo, da će biti teško, moraćemo dobro da se fokusiramo i spremimo za meč.

Govorio je Dragović o učinku odbrane Crvene zvezde, ali i sjajnoj partiji svog partnera, mladog Strahinje Erakovića.

– Oni nisu imali neke šanse. Ponavljam, ceo tim je odigrao fenomenalno. Mi znamo koliko je vredan za ekipu. Na utakmici je opet to pokazao i videli smo koliko je jak.

Marko Gobeljić odigrao je bez greške protiv prvaka Mađarske.

– Ja ga gledam svaki dan na treningu i znam koliko može. On je veliki zvezdaš, on baš voli Zvezdu i svaki put kad dobije priliku on daje sve od sebe.

Zvezda pre odlaska u Budimpeštu, u nedelju od 15.30 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Spartak.

– Svaka utakmica je važna, imamo sada jednu za vikend, a onda ćemo se dobro pripremiti za Ferencvaroš - istakao je Dragović.

Kurir sport/A. R.