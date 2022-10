PRVO SKANDIRANJE, A ONDA DVA GOLA! Gobeljić: Pamtiću Spartak, a meč protiv Ferencvaroša podsetio me je na utakmicu protiv PSŽ

Marko Gobeljić igra kao preporođen za Crvenu zvezdu. Sjajnu partiju protiv Ferencvaroša (4:1) ponovio je u meču protiv Spartaka iz Subotice (3:0), kada je bio strelac dva gola.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Desni bek Crvene zvezde postigao je dva pogotka, levom i desnom nogom u utakmici Superlige. Na tom pdvigu čestitao mu je i Aleksandar Katai.

- Lepo je upisivati se u strelce, iako mi to nije primarni zadatak na terenu, ali bila je to svojevrsna kruna moje dobre forme koja želim da potraje što duže - počeo je razgovor za Kurir Marko Gobeljić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Iskusni fudbaler povratio je samopouzdanje povratkom u startnih 11. Deluje da nije gubio volju i želju, iako je prethodnih sezona često bio u drugom planu.

- Prija mi kada sam na terenu, a još više kada igram za Crvenu zvezdu, tako da se osećam odlično i spremnije nego ikad. Što se samopouzdanja tiče, i ono se uči, tako da ga nisam gubio. Što sam stariji, sve više verujem u sebe i ne dozvoljavam da me bilo šta pokoleba.

Naredni protivnik Crvene zvezde jeste Ferencvaroš, ali u Budimpešti. Crveno-beli su prošlog četvrtka u Beogradu, u Ligi Evrope, deklasirali mađarskog prvaka rezultatom 4:1.

- Meč smo potpuno kontrolisali, od prvog do poslednjeg sudijskog zvižduka. Diktirali smo tempo, igrali naš fudbal i rezultat na kraju meča je sve rekao. Ali ubeđen sam da će se Ferencvaroš pokazati bolje u Budimpešti, nego što je to bio slučaj u Beogradu. Sigurno će imati više samopouzdanja, domaćini su, žele da ostave bolji utisak nego u prvom meču...

foto: Starsport

Na utakmici protiv Fradija, deo publike na istočnoj tribini skandirao je - Gobelja, Gobelja... Pitali smo ga da li ga je to podsetilo na meč protiv PSŽ u Ligi šampiona, kada je dao gol Đanluiđiju Bufonu i imao bezbroj okršaja sa Nejmarom.

- Naježio sam se, iskreno! Teško je da se opiše kakav je osećaj kada ti ljudi skandiraju. Jeste, može se reći da mi je kroz glavu prošao u trenutku taj meč protiv PSŽ. To je utakmica koja se ne zaboravlja, to mi je bez dileme najdraži gol u karijeri! Iako smo nažalost izgubili taj susret.

foto: Dado Đilas

Dolaskom Miloša Milojevića ne mesto prvog trenera, u stručni šta je kooptiran Vujadin Savić, veliki prijatelj Marka Gobeljića i saigrač od pre nekoliko godina.

- Vujadin je moj dobar prijatelj i naravno da mi je drago što smo svaki dan zajedno. On je neko ko ume da me motiviše i podigne i to radi odlično. Pričamo svakog dana, a ne samo pre ili posle utakmica i dosta mi je važna njegova povratna informacija - objasnio je Marko Gobeljić.

Kurir sport/A. Radonić