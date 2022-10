STRAVIČAN PRIZOR NA MEČU LIGE ŠAMPIONA: As Reala postigao gol i POCEPAO glavu! KRV šikljala na sve strane, zaradio 20 kopči!

Junak Reala Antonio Ridiger doživeo je stravičnu povredu prilikom postizanja gola protiv Šahtjora u Ligi šampiona.

Real je uz dosta muke izborio remi na gostovanju protiv Šahtjora (1:1).

Ukrajinski tim imao je prednost sve do petog minuta sudijske nadoknade, kada je Antonio Ridiger glavom zatresao mrežu iz izuzetno teške pozicije.

Fudbaler Reala nije bio svestan da je postigao gol, jer tom prilikom dobio žestok udarac u lice od golmana Šahtjora. Naime, došlo je do sudara, a deblji kraj izvukao je as Madriđana. Dok su njegovi saigrači slavili, Ridiger sav krvav ležao na terenu.

Prema prvim informacijama, fudbaler Reala je "zaradio" čak 20 kopči!

Rudiger in blood 💔💔💔💔💔👏👏👏 You are ok pic.twitter.com/LqMFm3xJH9