MILOJEVIĆ RAZOČARAN IGROM: Primili smo dva jeftina gola, nisam video da možemo da dobijemo

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je da je njegova ekipa u večerašnjem meču protiv Ferencvaroša primila dva "jeftina gola" i da zbog grešaka koje je pravila nije mogla ni do boda u Mađarskoj.

"Mislim da smo primili dva jeftina gola, dva naivna gola koja ne mogu da se 'istrpe' na ovom nivou. Nismo bili dovoljno konkretni u napadu, nismo punili šesnaesterac sa dosta igrača, nešto što smo pri kraju radili, ali to je više bilo stihijski nego neki plan", rekao je Milojević za Arenu sport posle utakmice.

"Dosta je stvari koje nisu bile dobre. Nisam video da možemo da dobijemo. Možda je remi nešto čime smo mogli da se zadovoljimo, ali sa takvim greškama ne može da se dobije ni bod", dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su večeras u Budimpešti od Ferencvaroša sa 1:2, u utakmici četvrtog kola grupne faze Lige Evrope.

Zvezda je poslednja na tabeli Grupe H sa tri boda, dok je mađarski tim prvi sa devet bodova. Drugo i treće mesto zauzimaju Trabzon i Monako sa po šest bodova.

Mađarski tim je prvi gol postigao kada je Seku Sanogo bio van igre pošto mu se ukazivala pomoć, a Milojević je naveo da se situacija ne bi promenila ni da je bio na terenu.

"Sanogo tu gde smo primili gol nije ni trebalo da bude. Dve-tri nadovezane greške i onda gol. Igrač koji šutne, odbrani mu se taj šut, on opet šutne, a mi ne pritrčimo... To je nedopustivo, to nam se nije dešavalo. Ne može da se spava", rekao je on.

Crveno-beli će u narednom kolu Lige Evropa dočekati Trabzon, koji je večeras na svom terenu slavio protiv Monaka sa ubedljivih 4:0.

