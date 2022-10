ŽARKO LAZETIĆ PRED LOZNICU U KUPU SRBIJE: Iako se mi vodimo kao favoriti, jasno nam je da ne mora da bude tako...

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je da veruje da će njegovi igrači ozbiljno shvatiti predstojeću utakmicu protiv Loznice u šesnaestini finala Kupa Srbije.

"Spremamo se kao za svaku drugu prvenstvenu utakmicu, možda malo specifičnije jer je ova eliminaciona. Iako se mi vodimo kao favoriti, jasno nam je da ne mora da bude tako i da možemo da izgubimo. U fudbalu svako svakoga može da pobedi i dosta će zavisiti od nas i našeg stava. Do sada smo bili dobri i verujem da ćemo i na predstojećem meču položiti karakterni ispit i da će igrači duel ozbiljno shvatiti", naveo je Lazetić.

TSC igra u sredu od 14.30 protiv Loznice na stadionu u Klupcima utakmicu šesnaestine finala Kupa Srbije.

"Utakmica je eliminaciona, a sećamo se da je prošle godine, na istom terenu, Čukarički koji je završio kao treći na tabeli, ispao u prvom krugu tako da nam to dodatno pali lampicu za oprez. Inače u Prvoj ligi Srbije imamo situaciju da od šestog, sedmog pa do poslednjeg mesta ima samo šest bodova razlike i ne gledamo raspored i poziciju protivnika na tabeli, jer nam to neće pomoći", dodao je Lazetić.

Krilni napadač ekipe iz Bačke Topole Nikolas Špalek rekao je da su utakmice u Kupu uvek nezgodne.

"Kup utakmice su uvek drugačije od prvenstvenih, pogotovo zbog činjenice da se igra protiv nižerazredne ekipe, koja će sigurno želeti da prikaže kvalitet protiv nas", naveo je Špalek.

