ZDRAVKO MAMIĆ ŠOKIRAO SRBIJU: Reprezentaciju su vam sastavljali menadžeri i vlasnici kafića!

Bivši prvi čovek Dinamo Zagreba, kontroverzni Zdravko Mamić, imao je zanimljive reči o reprezentaciji Srbije.

Mamić, koji se trenutno nalazi u Bosni i Hercegovini jer je u bekstvu od hrvatskog pravosuđa i višegodišnje zatvorske kazne, poručio je da pre dolaska Dragana Stojkovića na poziciju selektora, najbolji igrači nisu po pravilu igrali za Srbiju.

"Mnogo puta sam poredio Hrvatsku i Srbiju, jer su mi često postavljali pitanje šta je to što Hrvatska ima, a Srbiji nedostaje. Nema nikakve dileme da je Hrvatska dobra, jer se godinama bori i opstaje u vrhu svetskog fudbala. U poslednjih 20 i nešto godina jednom je bila druga, a jednom treća na svetu. To govori o konstantnosti. Uvek sam govorio da je po kvalitetu Srbija tu negde, ali joj fali kult reprezentacije. Ranije su vaš tim sastavljali menadžeri i vlasnici kafića i gurali su svoje igrače. Toga više nema i siguran sam da se slične stvari neće dogoditi dok god je Piksi selektor. On bira samo one igrače koji zaslužuju da igraju, zna dobro šta je reprezentacija i kako se pobeđuje, drži sve pod kontrolom. To je preduslov da bi reprezentacija bila uspešna", rekao je u razgovoru za "Informer" i dodao:

"Srbija ima više stanovnika od Hrvatske i samim tim veću bazu iz koje može da crpi talentovane fudbalere. Zbog toga je čudno da godinama nije napravila ništa značajno. Da ne izdvajam nikoga, ima tu mnogo dobrih igrača. Sa pravim selektorom, sve dolazi na svoje, što rezultati i pokazuju."

foto: Profimedia

Iako nije upoznao Stojkovića, o njemu ima samo pohvalne reči.

"Piksi i ja smo približnih godina, obojica smo u fudbalu decenijama, ali nikada se nismo upoznali. To ne znači da ne pratim šta radi i da nisam upoznat sa svim što je uradio tokom karijere. Divio sam mu se kao igraču. Bio je veliki, osvajao titule i njegovi potezi nikog nisu ostavljali ravnodušnim. Poseduje šampionski gen, koji mu, siguran sam, mnogo pomaže i u trenerskom poslu. Zbog toga se ne bih iznenadio da Srbija napravi nešto veliko u Kataru. Može daleko da dogura", smatra Mamić.

Nekadašnji funkcioner Dinama je poručio i da je Srbija imala sreću na žrebu za Svetsko prvenstvo.

"Rekao bih da su i jedna i druga reprezentacija odlično prošle i da će se plasirati na Evropsko prvenstvo. Uvek ima onih šala na račun toga da nam UEFA namešta dobar žreb, ali prisustvovao sam mnogim izvlačenjima i siguran sam da nema šanse da se to namesti. I Srbija i Hrvatska su imale sreće", zaključio je Mamić.

Kurir sport