ZAPLAKAO OD SILNOG UZBUĐENJA: Suze koje su dirnule celu Argentinu pokazale kakav je Lionel Mesi VIDEO

Intervju koji je Lionel Mesi, jedan od najboljih fudbalera ikada, dao novinaru "Direkt TV sports" Pablu Žiralu, odjeknuo je poput bombe u Argentini.

Tokom razgovora pomenuti novinar je bio toliko oduševljen da je počeo da plače.

"Jedino što ti želim je da budeš srećan, da ti bude dobro u životu, ti to zaslužuješ. Toliko ti se divim, obožavaoc sam, ceo sam život sanjao da mogu ovo da učinim, ali nikad nisam mislio da ću imati sreću da budem s tobom, da ću moći da te pratim svojim komentarima", kazao je uplakani novinar.

"Hvala od srca", poručuje Žiral, a onda sledi reakcija Mesija koja je oduševila baš sve.

"Hvala vam, uzbuđuje me što mogu doći do ovakvih ljudi. Znam da ima mnogo ljudi u Argentini i uopšte u svetu koji su me uvek pratili, divili mi se, kako u fudbalu, tako i zbog onoga što jesam kao osoba, kroz ono što su saznali iz intervjua. Zahvalan sam za svu naklonost koju sam dobio tokom svoje karijere".

Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños. Gracias Leo por tu calidez y sencillez. Sos muy grande. Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje. Te quiero, Leo! ❤️🙏🙌❤️ pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022

Pablo Žiral bio je jedan od argentinskih novinara koji su "pratili" karijeru Lea Mesija. Osvrnuo se na njegovu prvu utakmicu za argentinsku reprezentaciju, a od tada je ostao veliki fan igrača koji je ispisao istoriju.

Nakon objave intervjua u kojem je novinar još jednom zahvalio kapitenu reprezentacije, na Tviteru je objavio poruku:

"Zahvalan na životu jer sam uspeo da ispunit jedan od svojih najvećih snova. Hvala ti, Leo, na tvojoj toplini i jednostavnosti. Ti si izuzetno velik".

Kurir sport