ŽESTOK UDAR KOLEGE NA RONALDA: On više nije na vrhu, ali to ne prihvata jer mu je ego preveliki! VIDEO

Kristijano Ronaldo (37) suspendovan je do daljnjeg od strane trenera Mančester junajteda Erika Ten Haga jer je odbio da uđe u igru protiv Totenhema.

Ronaldo je napustio klupu tokom meča, pa je iz tog razloga propustio i derbi protiv Čelsija u Londonu.

Bahatost portugalske zvezde komentarisao je legendarni francuski fudbaler Emanuel Peti. Nekadašnji fudbaler Arsenala i Barselone smatra da bi Kristijano trebao da smanji ego jer više nije isti igrač.

"Ronaldo verovatno misli da ga ponižavaju, jer je mnogo toga napravio za klub. Međutim, on više nema status kojeg je imao ranije. On više nije isti igrač, nije više na vrhu, ali to ne prihvata jer mu je ego preveliki", rekao je Peti.

CR je ove sezone u 12 odigranih susreta postigao dva gola i upisao je jednu asistenciju.

Kurir sport