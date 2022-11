ŠTA SE DESILO SA DEJANOM STANKOVIĆEM? Od igrača koji je bio UZOR mladima, postao trener koji NEKONTROLISANO besni, "reži" i psuje

Incident Dejana Stankovića na gostovanju Sampdorije Torinu, nije prvi ispad Srbina u još uvek ranoj fazi trenerske karijere.

Crvena zvezda je bila prvi klub koji je vodio kao šef stručnog štaba i može se reći da je imao uspešan mandat.

Od zime 2020. do leta 2022. godine je Stanković sedeo na klupi ekipe iz Ljutice Bogdana, a za to vreme je klub osvojio tri šampionske titule, dva kupa i dva puta je stigao do nokaut faze Lige Evrope.

Međutim, u odnosu na igračke dane kada je bio primer na terenu i kada je ponašanjem tokom utakmica i treninga, ali i kada nije u opremi, došao do statusa kapitena reprezentacija, pa čak i Intera u jednom trenutku, Stanković kao trener ima ozbiljne probleme sa kontrolom emocija.

Dejan Stanković pobesneo kao nikad pre! pic.twitter.com/o5JarpH0VE — kojic_sportski (@KSportski) November 10, 2022

U trenucima kada je glava "vruća" ranije je uspevao da ostane miran i da odreaguje u granicama normale, ali toga sada više nema.

Čuveni fudbaler po ponašanju više ne liči na čoveka koji je bio uzor mladima širom Srbije, ali i Evrope.

Samo tokom prošle sezone Stankovića smo videli u nekoliko burnih situacija.

Na primer, na utakmici na stadionu "Rajko Mitić" protiv Spartaka se zaleteo prema klupi subotičke ekipe uz želju da se fizički obračuna sa nekim, ali je srećom sprečen u tome, na jednom od večitih derbija je psovao sudiju nakon što mu je pokazan žuti karton zbog protesta, a na utakmici protiv TSC-a u Beogradu je uleteo na teren i napao fudbalera gostiju, Nikolu Petrovića.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Ni u jednoj od navedenih situacija nije sankcinonisan, a to možda i jeste stvorilo problem u Italiji gde je nakon prvog sličnog naleta emocija morao da napusti klupu Sampdorije.

Sudija Davide Masa nije imao dilemu, a malo ko bi je zapravo imao.

Stanković je nakon utakmice poručio da nije uputio psovke sudiji, već da je isključen zbog ulaska u teren nakon što fudbaleri Torina, među kojima je i Nemanja Radonjić, nisu izbacili loptu dok je igrač Sampdorije ležao na travi. Ipak, na snimku se prilično jasno vidi kako Srbin psuje sve dok ga kolega sa klupe Torina, Ivan Jurić, nije savetovao da se povuče.

