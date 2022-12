ONI SU BUDUĆNOST ZVEZDE: Profesionalne ugovore sa klubom potpisalo 11 talenata

Fudbalski klub Crvena zvezda potpisao je profesionalne ugovore sa 11 mladih talenata, objavljeno je na zvaničnom sajtu kluba.

U Medija centru stadiona "Rajko Mitić", profesionalne ugovore sa klubom potpisali su sledeći mladi fudbaleri.

- Kosta Nedeljković, desni bek, rođen 2005. godine, koji standardno nastupa za omladinsku selekciju Crvene zvezde, kao i za reprezentaciju Srbije, produžio je ugovor sa Zvezdom, dok su ostali postali profesionalci, a to su:

- Boris Matić - 2004, krilni napadač, omladinac,

- David Đurić - 2006, levi bek, kadet,

- Pavle Bekonja - 2007, golman, mlađi kadet,

- Danilo Bulatović - 2007, desni bek, mlađi kadet,

- Vanja Marinković - 2007, desni bek, mlađi kadet,

- Đorđe Cvetković - 2007, štoper, mlađi kadet,

- Adem Avdić - 2007, levi bek, mlađi kadet,

- Uroš Đorđević - 2007, krilni napadač, mlađi kadet,

- Konstantin Pantić - 2007, krilni napadač, mlađi kadet,

- Todor Topalović - 2007, napadač, mlađi kadet.

foto: FK Crvena Zvezda

Dečacima se obratio predsednik kluba Svetozar Mijailović.

- Potpisivanjem profesionalnog ugovora započinje se težak fudbalski put. Hteo bih da čestitam roditeljima dečaka koji danas potpisuju ugovor sa Zvezdom, da im se zahvalim za trud i rad koji su uložili u mlade ljude koji defniitivno u našem klubu mogu da steknu znanja koja će im značiti u karijeri. Želim i da ukažem roditeljima na nešto što je veoma važno da bi se napravila fudbalska karijera, a to je obrazovanje dece koje ne sme da se zapostavi. Insistirajte na tome, jer znanja koja se stiču u fudbalu nisu ona potrebna za život. Sve ovo govorim iz iskustva. Zahvalio bih se i trenerima koji su uložili napor da deca fudbalski napreduju. Danas za dečake počinje nešto veoma teško, ali i lepo. Želim vam da u životu potpišete još mnogo ugovora, a sve to će zavisiti samo od vas, vašeg napora i toga kako ćete da pristupite obavezama. Rad i zalaganje će rezultirati uspehom, a očekujem vas brzo i u prvom timu Crvene zvezde, jer to je naš cilj. Ovo znanje koje se stiče u našoj Omladinskoj školi, najboljoj u Srbiji, svima omogućava da jednog dana igraju fudbal na visokom nivou.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Direktor Omladinske škole FK Crvena zvezda - Dragan Mladenović, istakao je važnost obrazovanja uz fudbalsko usavršavanje koje se podrazumeva.

- Danas je definitivno lep dan za ove dečake, ali moraju da shvate da to još uvek ništa ne znači za njihove karijere. Ovo je samo podsticaj da verujemo u njih, ali samo su oni ti moji mogu da trče, bore se i da žele uspeh. Oni to moraju da urade da bi, možda, postali dobri igrači koji će da žive od fudbala. U fudbalskom sazrevanju je bitna edukacija i socijalna strana odrastanja. Svi vi imate obavezu da idete u školu, jer je edukacija veoma bitna, i morate da se posvetite i toj strani vašeg života, kako bi sutra bili kompletni ljudi. Naša želja je da svako od vas uspe, ali fudbal ima i drugu stranu, no, na nama je da vam pružimo najbolje uslove koje možemo, da vas spremimo za izazove koji vas čekaju i da od vas napravimo dobre ljude, a potom i igrače. Čestitam i roditeljima, uz poruku da se ne bave taktikama i time koliko ko igra, već onom drugom stranom, u smislu odrastanja i vaspitanja. Kod nas su deca svega dva sata, ostalo vreme provode sa roditeljima, i nadam se da možemo da pomognemo jedni drugima.

Želju da jednog dana ovi igrači budu u prvom timu Crvene zvezde ima i glavni trener Omladinske škole Nikola Jelić.

- Čestitam svima na potpisivanju ugovora. Ovo je podsticaj i pritisak više za sve dečake. Meni je drago što je rad naših trenera doprineo tome da ovi fudbaleri postanu profesionalci u Crvenoj zvezdi. Ipak, pravi ugovor ih sve očekuje za godinu, godinu i po dana, kada budu trebali da ga obnove. Imamo primer Nedeljkovića koji danas obnavlja ugovor, iako su ga mnogi iz njegove generacije potpisali. Na svakom treningu i utakmici treba da se trudite da budete što bolji, a Zvezda je ovim potezom pokazala da vidi budućnost u svojoj deci i nadam se da će ih u narednim godinama što veći broj igrati u prvom timu.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu kluba, Crvena zvezda ulaže u svoje bisere.

Kurir sport