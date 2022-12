SUROVA ISTINA, SRBIJA NEMA KRŠTENOG BEKA! Bata Đora brutalno iskren: Ne znam ni kada ćemo ih imati, neka je Piksiju Bog u pomoći

Svetsko prvenstvo u Kataru potvrdilo je davnašnju boljku srpskog fudbala - nemamo bekove. Ni desnog, ni levog. Posle odlaska Aleksandra Kolarova i Antonija Rukavine u penziju nijedno novi ime nije se pojavilo na toj poziciji.

foto: Starsport

Koliko su bekovi važni u savremenom fudbalu, posebno u ofanzivnoj formaciji 3-5-2, kakvu recimo forsira srpski selektor Dragan Stojković Piksi videli smo svi na Mundijalu. Problem je očigledan i čini se nije shvaćen ozbiljno. Kurir je u prilog teme vezane za bekove pozvao nekadašnjeg prvog beka Jugoslavije Milovana Đorića.

- Nemamo bekove! I to je bolna istina. Ali, istinita. Ne vidim prave bekove, a potrebni su nam. Kako u našoj ligi, tako ni u inostranstvu. Da bi danas imao prototip modernog beka, on mora da ima dve ključne predispozicije. Prva je brzina, a druga visina. Da pobegne protivniku, ali i da u skoku dobije duel, odnese loptu. Plus, da dobro igra u fazi odbrane, a onda i da se otvori u napadu. Teško je sve to naći u jednom igraču - analizuje za Kurir čuveni Bata Đora i nastavlja:

- Imamo pogrešnu metodologiju rada! U našim klubovima prvo učimo bekove da igraju napadačku igru, umesto da je odbrana primarna. Deci u omladinskim školama, ne poklanja se pažnja u radu u defanzivi. Najveći mag srpskog fudbala i moderni inovator Miljan Miljanić je govorio - prvo naučiš da igraš odbranu, ako posle toga dođeš do centra ti si ozbiljan igrač, a ako umeš da izvučeš do kraja i pomogneš u napadu ti si klasa. Zar nije, sada tako? U ovom modernom atomskom fudbalu. A, Miljan je to govorio pre više od 50 godina.

foto: EPA

Za sistem koji u reprezentaciji forsira Dragan Stojković, sa tri centralna i dva spoljna beka, idealan igra bio bi Adam Marušić. Međutim, spletom raznih okolnosti taj Srbin i rođeni Beograđanin umesto za Orlove, zaigrao je za Crnu Goru 2015. godine.

- To je strašno! Marušić?! To je igrač koji šparta i po jednoj i po drugoj strani, mada je idealan uz desnu aut liniju. Znam celu priču, kako smo ga izgubili... Evo, boli me glava sada. Ma... Ne mogu o tome da pričam. Takvi igrači više ne smeju da nam promaknu.

Na još jednu boljku kod mlađih trenera i direktora omladinskih škola ukazuje Milovan Đorić:

- Treba gledati i niže lige, pa od tih momaka u budućnosti, uz dobar rad praviti igrača. Nažalost, tome se ne posvećuje pažnja. Kada se desilo u poslednje vreme da neki naš klub rešenje nađe u Prvoj ligi Srbije, ili nekoj od srpskih liga... Pa, Zvezda, u onoj velikoj državi crpela je snagu u provincijskim i malim ligama. Verujte, može to i danas, samo uz dodatni i kvalitetan rad. Treneri moraju da imaju i entuzijazam, da gledaju, da idu po Srbiji... Da rade svoj posao ozbiljno, da budu i istraživači, da nađu igrače...

foto: Dragan Kadić

Milovan Đorić ukazuje i na još jedan problem srpskog fudbala, dolazak stranaca sumnjivog kvaliteta, na uštrb domaćih mladih snaga:

- Dovodimo razne "polovnjake" u naše klubove, da bi se dizali transferi i da bi se pojedinci bogatili. Malo je tih stranaca koji imaju kvalitet za drugu evropsku ligu, a kamoli za elitu. I onda naplata dođe u A reprezentaciji. Naši klubovi moraju da shvate, da u svojim školama moraju da naprave bekove, a onda i da ih istrpe u prvom timu godinu, ili dve, umesto što kupuju "falš" robu iz inostranstva.

foto: Dado Đilas

Milovan Đorić upozorava da vrlo brzo posle Mundijala u Kataru sledi novo dokazivanje, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

- Brzo nam dolazi novo takmičenje. Naša grupa nije slaba, sad su svi videli kako treba igrati protiv Srbije i mi mnogo stvari moramo da promenimo. I Piksi će to sigurno da uradi. Za sledeće takmičenje moraće da pronađe novu grupu igrača, posebno na spoljnim pozicijama. Volim Srbiju i reprezentaciju i nadam se da ćemo imati rezultata u budućnosti. Kritike mora da bude, ali ne i zle namere - zaključio je Bata Đora.

Kurir sport/Aleksandar Radonić