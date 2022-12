DŽAJIĆ SE PRISETIO JEDNOG OD NAJVEĆIH USPEHA CRVENO-BELIH! Nadam se da će Zvezda ponovo doći do velikog trofeja!

Najbolje levo krilo, treća Zvezdina zvezda, počasni predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda – Dragan Džajić se na godišnjicu obeležavanja titule prvaka sveta, koju je klub iz Ljutice Bogdana osvojio pre tačno 31 godinu prisetio jednog od najvećih klupskih uspeha.

- Naravno jedan od najvećih uspeha još od Barija je titula svetskog prvaka u Tokiju. To je datum koji Crvena zvezda ne sme da zaboravi. Ne zbog ljudi koji su rukovodili klubom i igrača koji su nastupali, već zbog budućih generacija kojima to treba da bude stimulans da nastoje i teže da jednog dana ponovo postignu taj uspeh. Dali smo pravi primer i nadam se da će u perspektivi Crvena zveda ponovo doći do velikog trofeja – rekao je Dragan Džajić. Dragan Džajić je sa ponosom istakao da je Crvena zvezda i danas posle 31 godine od osvajanja svetske titule među retkim istočnoevropskim klubovima koji su to ostvarili. - Deca koja žive u porodici gde su im roditelji navijači Crvene zvezde lako će se opredeliti da navijaju za naš klub. Zbog toga je uspeh tako veliki. U bilo čemu da ste prvak sveta to je nešto što ne sme nikada da se zaboravi, naročito u fudbalu. Kada je Zvezda bila prvak sveta postojala je snažna konkurencija, svi današnji klubovi su bili takođe odlični i poznati. Za mnoge smo bili iznenađenje s obzirom da smo sa ovih prostora i da je pre nas samo Steaui to pošlo za rukom. Uvek ističem da je na našem podneblju bilo dobrih klubova i velikih igrača, kako domaćih tako i evropskih koji nažalost možda zbog političke situacije, načina života, medijskog prostora nisu mogli da se mnogo afirmišu, izuzev uspeha koji je napravila Crvena zvezda. Posle svega na Zvezdu su gledali drugačije, sa velikom dozom poštovanja. To nas čini srećnim, zadovoljnim i ponosnim što smo deo Crvene zvezde. Pre više od 30 godina Zvezda je imala plan da se popne na krov Evrope i sveta, a samo posle tri godine san svih zaljubljnika u crveno-bele boje se obistinio. - Verujte da se u tom periodu živelo za veliki trofej. Na sednicama upravnog odbora, tada kao tehnički direktor imao sam obavezu da referišem i podnosim izveštaj o svim dešavanjima sa ekipom. Na skupštini kluba smo napravili program da u narednim godinama Crvena zvezda osvoji evropski trofej. Bio sam deo izlaganja i to je slušano tada sa velikom pažnjom da ljudi nisu verovali da će se to obistiniti. Zvezda je veoma veliki klub, u jednom trenutku možete da osvojite kup, prvenstvo, duplu krunu, ali da vam navijači zahtevaju više. Mi koji smo tu znamo za ovih 60 godina šta se traži i definitivno je tada vredelo pokušati. Posebno me raduje što Crvena zvezda u narednom periodu, ne daj Bože da dođe u krizu, ne stvara pozitivne rezultate, uvek može da kaže: „Čekajte, da li ste vi bili prvaci Evrope i sveta?“. Naravno dok ne bude opet prvak države ili dobije zapaženu ulogu na evro-sceni. Kada navijače jednom naviknete na uspeh onda teško, ali u trenutnoj situaciji, kada je ovakav fudbal, imate klubove koji su daleko bogatiji od Zvezde i mogu da dovedu igrače iz celog sveta, drugačije je. Crvena zvezda mora samo da održava kontinuitet i pokuša da napravi dobre rezultate koji će u ovom momentu da zadovolje sve navijače. Videćemo kako će klub dalje da se razvija. Da sam trenutno igrač, da poznajem Zvezdin istorijat lično bih se potrudio da dam doprinos i osvojim veliki trofej. Takođe, verujem da igrači koji trenutno igraju u našem klubu znaju za to. Druga strana je objektivna, u situaciji u kojoj se klub nalazi sada to je dosta teško, ali dobro da postoji vera da ljudi koji sada rukovode Zvezdom poznaju celokupnu situaciju i nastoje da bude još bolja u narednom periodu. Siguran u prolaz protiv minhenskog Bajerna u polufinalu tadašnjeg KEŠ-a bio je legendarniDragan Džajić. - Bio sam mnogo uvereniji u prolaz kada je u pitanju Bajern, iako bi neko sada rekao da je to neverovatno. Javio mi se osećaj da možemo da pobedimo Bajern. Sećam se igrali smo meč u Lajpcigu, kada smo se kvalifikovali otišao sam zajedno sa Cvetkovićem u Cirih na žreb. Rekao sam da priželjkujem Bajern, a on nije hteo ni da čuje. Takođe, igrači su govorili samo ne Bajern iz Minhena. Lično sam osećao sigurnost da je to prava ekipa koja je mogla da nam donese slavu, a sa druge strane izgubiti nije toliko strašno. Ako doživite poraz od Marselja ili Spartaka onda je to već tada bila druga priča. Posle žreba stigli smo u Beograd pa su Ljupko Petrović i fudbaleri govorili: „Direktore, gde baš Bajern“. Problem je bio pripremiti igrače da mogu da pobede. Nismo mali klub da bi se uplašili. Najveće poverenje sam imao u igrače, jer smo imali snažan tim i danas smatram da smo u tim uslovima mogli da igramo sa svakim klubom na svetu. Ne samo u Evropi, već sa najboljim svetskim klubovima i da bi mogli da im odgovorimo. Bio je to veoma kvalitetan tim i to se osećalo u vazduhu. Otišli smo u Minhen, imali 15 ili 20 hiljada naših navijača. Pre toga sam proučavao Bajern i video da nisu bolji od nas, što znači da je samo trebalo ukloniti strah. Na kraju se odigralo po notama koje sam zamislio. Ne želim da ispadne da sam lično pobedio Bajern, ali trebalo je razgovarati sa trenerom, igračima i podizati moral ekipi. Kada smo primili prvi gol sedeo sam pored Ljupka Petrovića i rekao sam mu da je to dobro da se malo opuste i igraju slobodnije. Tako je i bilo. Pobedili smo na kraju, a mogli smo i ubedljivije. Više sam se uplašio utakmice u Beogradu. Na konferenciji za štampu gde sam prisustvovao bio je čuveni novinar koji je bio kritičan prema Zvezdi pa i lično meni, ali sam ga cenio bez obzira da li je pisao dobro ili loše. Pitao me je da li se držim izjave da ćemo pobedi Bajern u Minhenu i Beogradu, odgovorio sam mu da ostajem pri tome. Verovao sam u tim, igrače, da smo sposobni. Prema sećanju treće Zvezdine zvezde utakmica protiv čileanskog predstavnika bila je fenomenalna fudbalska priredba Crvena zvezde. - Kada je u pitanju duel protiv ekipe Kolo Kolo, znao sam da je trener Jozić sa ovih prostora i da poznaje Crvenu zvezdu. Nisam mnogo znao o ekipi Kolo Kolo. Dobro smo počeli utakmicu, ali se na poluvremenu desio peh jer je Dejan Savićević dobio crveni karton. To je za nas bio veliki hendikep. Kada sam ušao u svlačionicu na poluvremenu Belodedić i Najdoski su videli da sam zabrnut, ali su mi kratno poručili: „Ne brinite nećemo primiti gol, pozadi je nula“. Taj momenat nikad neću zaboraviti. Zvezda je briljantno odigrala utakmicu, pobedili smo, radost je bila ogromna. Srce mi zadrhti kad pomislim na meč i rezultat, to ću nositi sa sobom do kraja života. Veruje Dragan Džajić u buduće generacije koje će igrati za Crvenu zvezdu, ali i još jednom naglašava težinu ostvarenog uspeha. - Dobro je što mi zvezdaši možemo uvek da evociramo uspomene na uspeh, za razliku od drugih medija koji će dati mali znak da je Crvena zvezda pobedila. Ovako u našim klupskim prostorijama i televiziji možemo da se prisetimo i prikažemo sve momente, što je velika stvar. Ne sećam se svih izjava koje sam dao, ali se sa onom koju sam izrekao pre utakmice danas u potpunosti slažem. Isto bih rekao kao što sam izjavio pre 31 godinu. Sada imamo našu televiziju koja će svake godine obeležavati Bari i Tokio, kao i sve druge velike uspehe Crvene zvezde. Još jednom naglašavam da je ovo zaista nešto jedinstveno, biti prvak sveta i Evrope. Buduće generacije kada gledaju arhivske snimke i upoznaju se sa današnjim datumom, počnu da se bave fudbalom, naravno da će imati želju da jednog dana postanu deo Zvezde i daju doprinos klubu. Jednostavno da Crvena zvezda sa njima napravi novi uspeh. Crvena zvezda trenutno kreira dugoročni plan, a najbolje levo krilo na svetu smatra da će to biti novi izazov za trenutne generacije koje nastupaju za crveno-bele, kao što je bio slučaj pre više od 30 godina. - To će predstavljati podstrek da se napravi uspeh u narednih pet godina. Tada smo napravili petogodišnjni plan i posle tri godine ga ostvarili, sada može i za pet godina – zaključio je uz smeh legendarni Dragan Džajić.

