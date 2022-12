LIVERPUL PONOVO NA MUKAMA: Klop razočaran zbog nove povrede Dijasa

Trener Liverpula Jirgen Klop rekao je da je razočaran zbog nove povrede fudbalera Luisa Dijasa.

Dijas se povredio prošle nedelje na treningu na pripremama ekipe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"To je svakako veliko razočaranje za sve nas, kao i za njega. To se dogodilo bez razloga na treningu. Prvo nije bilo ništa, a onda je nešto osetio. Narednog dana nije mnogo osećao povredu, ali želeli smo da budemo oprezni i rekli smo da treba pogledati. Onda smo dobili vesti i to je bio pravi šamar. Ali, tako je sada", rekao je Klop, preneo je Skaj.

foto: EPA/PETER POWELL

Dijas je bio odsutan otkako je 9. oktobra povredio koleno u porazu od Arsenala (2:3), ali se pripremao za povratak na teren.

Pre nego što se povredio u oktobru, kolumbijski fudbaler odigrao je 12 utakmica, postigao je četiri gola i imao tri asistencije.

Liverpul je bez njega pobedio u osam od 10 utakmica.

Klop sada od iskusnih napadača ima na raspolaganju Mohameda Salaha, Darvina Nunjesa i Roberta Firmina, dok je Diogo Žota povredio list.

Po završetku Svetskog prvenstva u Kataru nastaviće se takmičenja u fudbalskim prvenstvima, a Liverpul će 22. decembra igrati kao gost protiv Mančester sitija u Liga kupu. Na 'Boksing dej', 26. decembra, Liverpul će igrati u Birmingemu protiv Aston Vile u Premijer ligi.

Kurir sport