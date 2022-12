TREBALO JE DA U KATAR ODEMO KAO AUTSAJDERI, A NE SA EUFORIJOM: Mudre reči Danijela Ljuboje i vera u Piksija i srpske fudbalere

Danijel Ljuboja, nekadašnji reprezentativac naše zemlje, punu afirmaciju stekao je igrajući u Francuskoj. Punih 11 sezona u svojoj bogatoj karijeri bio je zaštitno lice u Lig 1, nosio dresove klubova kao što su Sošo, Strazbur, PSŽ, Grenobl, Nica i Lans.

foto: Printskrin/Instagram

Prava osoba za razgovor o polufinalnoj utakmici Svetskog prvenstva između Francuske i Maroka, koja privlači ogromnu pažnju javnosti. Ali i o onome što je primetio kod reprezentacija Hrvatske i Srbije, nešto što može da vidi samo oko jednog vrhunskog fudbalera. Analiza koja vredi suvog zlata.

- Utakmica od 90 minuta. Svašta može da se desi. Nema favorita u polufinalu. Ko god je došao do završnice ima kvalitet. Maroko nije naivan, imaju igrače koji su sazreli u francuskoj ligi. Plus dobro poznaju reprezentativce Francuske. Ma neće biti lako Francuzima - govori za Kurir Danijel Ljuboja (44) i nastavlja:

foto: Printskrin/Instagram

- Francuska ima tim koji gotovo iz svakog ugla može dati gol. Ako ga ne da Kilijan Mbape, onda će ga dati Olivije Žiru ili Orelijen Šuameni, ili neko treći. Videlo se to protiv Engleza. Da ne zaboravim Antoana Grizmana, on je ključni igrač. Nije dao gol, ali ih namešta. Setite se kako je asistirao Žiruu. Grizman je onaj najvažniji vezni igrač, koji ume da da loptu, ali i da jednim potezom reši utakmicu. Obe ekipe su jake... Maroko ima Sofijana Bufala u sredini, neverovatan igrač, zatim napadača Jusefa En Nesirija. Uz to dobar kolektiv i snažnu energiju. I to sada ide. Maroko je u naletu.

Francuzi su na Mundijal u Kataru otišli bez Karima Benzeme, zvanično najboljeg fudbalera na svetu i dobitnika Zlatne lopte. Zbog povrede SP su propustili Pol Pogba i Ngolo Kante.

- Nema dileme da je Benzema vrhunski fudbaler, ali sada se pokazalo da Francuzi mogu bez njega. Zašto? Napravili su rezultat! U fudbalu je uvek tako, sve zavisi od krajnjeg rezultata. Kad je povoljan, onda niko ne fali. Sad im se namestilo, u javnosti Francuzi Benzemu gotovo i da ne pominju. Ima Francuska igrače koji mogu da ga zamene. Mbape i Grizman su oni koji prave razliku u odnosu na druge. I ako staviš bilo kog drugog napadača umesto Benzeme... Nema razlike. Ponavljam, sve je to zato što je rezultat pozitivan, kad se pobešuje... U suprotnom, svi bi pričali o Benzemi, a sad su ga zaboravili. Evo vam primera iz Portugala. Ljuti su na selektora Santosa jer nije dao Ronaldu da igra. A šta bi bilo da su Portugalci prošli Marokance? Ne bi se setili Kristijana.

foto: AP Photo/Martin Meissner

Danijel Ljuboja igrao je za Grenobl, u klubu čiji su članovi bili selektor Maroka Valid Regragi i napadač Francuske Olivije Žiru.

- Nismo igrali zajedno, ali dobro poznajem obojicu. Kad sam došao u Grenobl, Regregi je bio otišao, ali dobro se znamo. Čujemo se ponekad telefonom. Pokazao je velike stvari u Kataru. Nije on sve to slučajno napravio. Osvojio je on, ako se ne varam, Ligu šampiona Afrike. Regregi je ostvaren kao trener, ima iskustvo i svi u Francuskoj, na TV, u novinama pričaju i pišu o njegovom dobrom radu. Olivije Žiru je u poslednjih deset godina pokazao koliko je važan i koristan za ekipu. Nije on slučajno najbolji strelac svih vremena Francuske. U svakom klubu gde je igrao znao je da bude odlučujući faktor. Ovi golovi u Kataru su mu se vratili za sve što je radio. Baš mu se namestilo i drago mi je zbog njega. Bio je pod upitnikom da li će ići na SP, a sada je pokazao kakav ima kvalitet.

foto: Nigel Keene/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske je hit na SP u Kataru. Do polufinala pobedili su samo Kanadu, igrali nerešeno protiv Maroka i Belgije u grupi, a na penale prošli Japan i Brazil.

- Kako ja to vidim?! Evo, gde je njihova jačina. Snimak na kojem Luka Modrić govori golmanu Dominiku Livakoviću, da treba da igra svoj fudbal, to mnogo govori o njima. Baš taj detalj je važan, tu se vidi kako se stiče samopouzdanje, taj pristup lidera u njihovoj reprezentaciji. Zato oni imaju takav rezultat. Mladi igrač se oseća kao da je tu, među njima deset godina i to je njihova ozbiljna vrlina. Namestilo im se da uz Modrića imaju još jedno pet ili šest igrača sa pobedničkim mentalitetom. I da su familija! Da li će to imati i u narednih deset godina, ne znam. Imaju pravo prijateljstvo i ono ih vodi ka dobrim rezultatima. A, onda, kad vidim neke igrače u nekim reprezentacijama kako jedni prema drugima šire ruke... E, to su male stvari koje prave velike razlike. Tu se vidi da li ćeš proći na penale, ili ćeš ispasti. To su nijanse koje odlučuju.

foto: Dado Đilas

Fudbalska reprezentacija Srbije imala je velike ambicije u Kataru, ali se vratila kući posle grupne faze.

- Prvo, po mom mišljenju, da bismo napravili veliki rezultat, moramo da se tri do četiri puta zaredom kvalifikujemo na velika takmičenja. Onda može da nam se namesti rezultat. To je ključ. Da imamo kontinuitet... Drugo, selektor Dragan Stojković Piksi je napravio dobru ekipu, bili smo na SP, videli su nas. Desile su se neke stvari zbog kojih nismo prošli grupu. A ja opet ponavljam - pravi razlog neuspeha je što ne idemo redovno na velika takmičenja. I onda se naravno dešavaju kritike, umesto da budemo zahvalni što smo uopšte bili na Mundijalu. Bio ti peti ili šesti, ili 29, ako nisi došao do polufinala...

foto: Profimedia

Potom se Danijel Ljuboja okrenuo igračkom potencijalu Srbije u budućnosti.

- Imamo dobre igrače. Meni se sviđa Nemanja Radonjić, dečko ima kvalitet. Šteta što je Dušan Tadić malo stariji, jer mi nismo imali takvog igrača u poslednjih 20 godina. Nadam se da ćemo imati nekog novog, da ga nasledi. Aleksandar Mitrović je napravio veliku stvar, Dušan Vlahović će u narednom periodu voditi reprezentaciju... Da bismo očekivali dobar rezultat, moramo u narednom periodu da idemo na svako SP i EP. To vam je kao da šutirate na gol. Teško da možeš da pogodiš mrežu iz prvog šuta, ali ako šutneš tri ili četiri puta, onda sigurno daješ gol. Mi smo vodili protiv Kameruna i Švajcarske, pokazali smo dobar fudbal... Ali... To je taj važan detalj. Nažalost, izgoreli smo u velikoj želji... Bravo za Piksija, digao je ekipu, odveo nas u Katar. Meni je bolje da sada pričamo koliko smo mogli na SP nego da uopšte tamo nismo bili. Zar nije tako?

Srpska fudbalska reprezentacija imala je ogromnu podršku naroda i javnosti, što je po Ljuboji negativno uticalo na fudbalere:

- Po meni, greška je što je javnost mnogo pumpala atmosferu oko toga da ćemo mi nešto uraditi u Kataru. Bilo je to bez potrebe. Bolje je otići na tako veliko takmičenje s manjom euforijom, a velikom ambicijom. Trebalo je da odemo tamo kao autsajderi, jer nemamo kontinuitet igranja na velikim takmičenjima. Ako napravimo nešto, onda je to bonus. A mi smo otišli u Katar sanjajući da ćemo biti prvaci sveta. Ne ide to tako.

foto: Dado Đilas

Pitali smo Danijela, koji je i sam bio učesnik Mundijala 2006. godine, koliko je teško održati pozitivnu atmosferu među igračima na velikom takmičenju.

- Tu radi ego. Svako hoće da igra, što je razumljivo. Mora tako. Opet, reprezentacija mora biti uvek i iznad svakoga. Nažalost, kod nas nisu stvari uvek takve kakvim se predstavljaju i to je ono što nam fali. U drugim reprezentacijama je malo veća sloga, čini mi se. Ali sloga dolazi kad praviš rezultat. Neki umeju svoje mane i negativnosti da sakriju pobedama. Opet se vraćam na kontinuitet. Verujem da mi, da Srbija može napraviti iznenađenje. Kad jednom to uradimo, onda ćemo shvatiti da možemo, pa će biti drugačije na svakom velikom takmičenju.

foto: Printskrin/Instagram

Danijel Ljuboja je tokom karijere bio poznat po neobičnim frizurama. I sada je drugačiji sa svojim imidžom, posebno dugom bradom.

- To su neke privatne stvari, a ja svoj život poštujem i čuvam. Hajde da kažemo ovako. Pronašao sam svoj mir u duhovnosti, a bradu sam pustio iz privatnih razloga - otkrio je Danijel Ljuboja.

Kurir sport/Aleksandar Radonić