ZVEZDA DESNOG BEKA I ŠTOPERA ZA PRVI TIM ŠKOLUJE U GRAFIČARU: Marko Neđić dobio novi zadatak, spreman je da ga odradi!

Odličnu sezonu imao je Grafičar u Prvoj ligi Srbije. Razvojni tim Crvene zvezde trenutno je drugi na tabeli, posle 19 odigranih kola i prvog dela sezone.

foto: www.fkgraficar.com

Marko Neđić, trener Grafičara spreman je na nove izazove i zadatke koje su pred njega postavili ljudi iz šampiona Srbije. Plan je da Kosta Nedeljković bude iškolovan za budućeg desnog beka prvog tima, kao i štoper Aleksej Vukičević. Ovim putem prošao je i Nikola Knežević koji je priključen prvom timu Crvene zvezde i ići će na pripreme u Tursku u januaru 2023. godine.

- Mislim da smo ostavili izuzetan utisak ove polusezone i da smo sigurno najprijatnije iznenađenje, ne samo u Prvoj ligi Srbije, nego i u domaćem fudbalu. Ne znam da je bilo primera da ekipa koja u startnoj postavi ponekad ima i 10 bonusa, sa decom iz Zvezdine škole, pravi ovakve rezultate i pre svega, igra napadački fudbal. No, ništa od toga nije slučajno, već je plod ozbiljnog rada i sistema koji smo još u pionirskim danima uspostavili sa generacijom 2003. Ove sezone smo tako nastavili i epilog je da smo najmlađa i najefikasnija ekipa u Prvoj ligi Srbije. Takođe, pokazali smo i protiv Vojvodine u Kupu Srbije da možemo da se nadigravamo i sa najboljim ekipama u državi. I ne samo to, demonstrirali smo da pravimo razliku i na evropskom nivou, u tom meču sa Liferingom čime smo zaokružili fantastičnu polusezonu. Nemam tendenciju da previše hvalim, ni igrače, ni saradnike, ali ozbiljno radimo i idemo u korak sa Zvezdom i zbog toga želim da im svima čestitam na predanom radu. Mislim da je ovo najbolji razvojni put za mlade i talentovane igrače. Naravno, neizmerno sam zahvalan na podršci, kako Zvezdanu Terziću, tako i Slobi Govedarici, prvom čoveku Grafičara, ali i Nikoli Jeliću. Imam slobodu u radu i to je ključ dobrih rezultata - počeo je Neđić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Grafosi su bili najmlađa, ali u jedno i najefikasnija ekipa u Prvoj ligi Srbije.

- Pred početak sezone sam bio skeptičan, jer smo zaista izuzetno mlad tim i veliki broj igrača još uvek ima pravo da igra omladinski fudbal, ali kako su krenule pripreme, sumnje su mi se sve više otklanjale. Vredan rad, kao i talenat naših mladih igrača je zaista došao do izražaja, pa je bio slučaj da se Mijatović u toku sezone već priključi Crvenoj zvezdi, da to prethodno učine Stanković i Leković. Deo našeg sistema su i Đurić koji odlično igra u Domžalama, kao i Lazetić koji je sve bolji u Milanu, daje golove. Nadolaze Mituljikići, Knežević, Ćurić, Lazić, Petrović, pa i ovi mlađi, 2004. i 2005. godište koji polako primaju obrise rada sa nama. I na osnovu sastanaka koje smo imali prethodnih dana, došli smo do zaključka da moramo više da cenimo našu decu, jer su izuzetno talentovana i spremna da pruže mnogo u prvom timu Crvene zvezde. Oni znaju veličinu kluba, poznaju Zvezdu iznutra. Verujem da će Mituljikići i Knežević dobiti priliku već na zimu, a za ostale vreme radi, sigurno će na leto biti još kandidata za prvi tim. Verujem da je u Grafičaru stacionirana ogromna budućnost Crvene zvezde.

Polusezona je zaokružena pobedom nad Liferingom, drugim timom Salzburga, sastavljenim od dečaka koji su prošle godine igrali u finalu Lige šampiona za mlade.

- Meni je izuzetno važan način na koji smo došli do pobede. Imali smo igrača manje 25 minuta, da ne ulazim sad u detalje da li je to bilo opravdano ili ne, ali smo pokazali i Salzburgu koji ima najskuplju školu u Evropi, ali i svima, kakav fudbal igraju Zvezdina deca. Meni je to bila satisfakcija i želeo sam da im pokažemo naš način igre, naš stil. Hvala ljudima iz Grafičara što su nam obezbedili tu mini turneju po Austriji, a nemam sumnju da je to bio šlag na tortu sjajne polusezone. Skrenula su i ta deca pažnju na sebe, jer nije mala stvar nadigrati i pobedi finalistu Lige šampiona za mlade. Bili smo odlični.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ipak, ima još talenata u Zvezdinoj školi koji čekaju šansu među seniorima.

- Što se tiče igrača iz omladinske selekcije Crvene zvezde, moja želja je da priključimo Vukičevića, kog vidim kao štopera, i Nedeljkovića koji bi pojačao konkurenciju na desnom beku. Mislim da mogu da nam donesu napredak u ekipi, ali sve ćemo raditi u dogovoru sa rukovodstvom kluba. Takođe, priključićemo Crnojevića (štoper) i Cvetkovića (napadač) iz omladinske selekcije Grafičara, jer su partijama u našim juniorima skrenuli pažnju na sebe i zaslužili da dobiju priliku. Verujem da će se uklopiti.

Ciljevi su uvek jasni...

- Prioritet ostaje razvoj mladih igrača za prvi tim Crvene zvezde. To je naš put, uz onaj koji se podrazumeva, a to je da pobedimo u svakoj utakmici. Takav mentalitet sam preneo i na Grafičar i drago mi je zbog toga. Sada se i ovde zna da je sve sem pobede neuspeh. Tako da, što se tiče proleća, nastavićemo da igramo dopadljiv fudbal, da razvijamo igrače za Crvenu zvezdu i da probamo da rezultatski budemo što bolje plasirani - podvukao je Neđić.

Kurir sport