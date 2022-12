NEBOJŠA TUBIĆ ČUVA USPOMENE SA MIHOM! Žabac: Svaki klub je pozlatio, a pare od svadbe je dao dečijem selu u Kamenici!

Nebojša Tubić Žabac skrhan je od bola zbog smrti prijatelja Siniše Mihajlovića.

Njih dvojica su se godinama družili. U prilog tome svedeče fotografije koje nam je nekadašnji žestoki momak Novog Sada dostavio.

Jedna fotografije je nastala kada se čuveni Miha oprašato od fudbala u Novom sadu i okačio kopačke o klin, a druga na početku karijere.

Siniša Mihajlović i Nebojša Tubić kada je fudbaler bio na početku karijere foto: Privatna Arhiva

- Od malena smo bili zajedno. Non stop smo se družili. Kad god je imao slobodan termin izlazili smo po lokalima. Voleo je život više nego išta. Moj advokat mu je pravio ugovore za sve ugovore. Izlazili smo zajedno, zezali se. Njegov kum Miroslav Tanga zove me i plače i kaže da je do poslednjeg trenutka bio sa njim. Plače on, plačem ja, non stop, ne mogu da se smirim. Svima je pomagao. Dečijem selu u Kamenici je bio najveći donator. Bio je veseljak teški. U Italiji su ozbiljni karantini i ovde kad dođe, bio je kao pušten s lanca. Takav se jednom rađa. Sećam se svih naših izlazaka i druženja. Nema gde nismo izlazili.

foto: Privatna Arhiva

- Sećam se njegove svadbe u Sremskim Karlovcima. Prvo je imao oficijalno u Rimu, pa je ovde pravio svadbu gde sam ja bio sa žutim Ferarijem. Imao sam žute patike i žuti Ferari. To je bilo 2005. godine. Nije hteo da prima poklone sve je usmeravao u dečje selo u Kamenicu. Toliki je bio fanatik i čovek velikog srca i velike duše - kaže Žabac.

On se seća prvog susreta sa Sinišom.

- Rođeni brat Dražen mu je ovde u Novom Sadu. Njima je najteže. Sećam se kada je došao u Vojvodinu gde je bio prvak velike Jugoslavije, pa je onda imao najveći transfer u Crvenu Zvezdu i onda je i Zvezda bila prvak Jugoslavije. Bio je dete, a sve je klubove pozlatio. Ne mogu da vam opišem koliko mi je žao - kaže Tubić.

On otkriva da je Miha platio nepoznatoj ženi operaciju, a vojnom licu obezbedio protezu za nogu.

- Sećam se platio je jednoj ženi operaciju srca iz Podgorice. Jednom dečku iz Novog Sada je kupio umetnu nogu. Izgubio je nogu u Vukovaru za vreme rata i on mu je kupio protezu za nogu. Nema kome nije pomagao - zaključuje on.

Ljiljana Stanišić

