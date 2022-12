ŽAO MI JE ŠTO JE IZGUBIO SVOJU BITKU! Selektor Hrvatske slomljen zbog smrti Siniše Mihajlovića, ove reči će odjeknuti jako!

Hrvatska je danas slavila protiv Maroka rezultatom 2:1 u meču za treće mesto na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Posle utakmice, selektor Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je saučešće porodici Mihajlović.

- Moje iskreno saučešće porodici Mihajlović. Poznavao sam ga, još davno, davno. Žao mi je što je izgubio svoju bitku. Mi smo danas dobili svoju, ali on nije. I to je žalosno. Teško. Ovo je nešto drugo. Bio je veliki fudbaler, vrhunski trener. To je veliki gubitak, a kada mladi ljudi odlaze to je za nas tragedija - rekao je selektor Vatrenih na konferenciji za medije, i potom se osvrnuo na današnji meč:

- Ovo danas. Utakmica koja je bila teška za nas. Kada smo pobedili Brazil, rekao sam da smo u problemima. Da smo u situaciji ni tamo ni ovamo. Najveće emocije su bile kada je sudija odsvirao kraj, kraj svega što smo radili. Ovo su emocije za koje živiš, za koje radiš ovaj posao. Sigurno je ovo bilo najemotivnije.

Podsetimo, juče je u 54. godini preminuo čuveni fudbaler Siniša Mihajlović nakon duge i teške bolesti.

Kurir sport