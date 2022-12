DIRLJIVA PORUKA SELEKTORA SRBIJE NA OPROŠTAJU OD MIHE: Imao je sve karakteristike koje treba da ima jedan dobar čovek (VIDEO)

Brojne poznate ličnosti iz sveta sporta prisustvovale su sahrani srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, a među njima je bio i selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković.

On je u emotivnom razgovoru za Kurir poslao poslednji pozdrav nekadašnjem saigraču u reprezentaciji.

Na konstataciju našeg reportera da je impozantan broj ljudi došao na sahranu, Stojković je rekao.

- Sve je bilo impozantno samo što njega nema. Ovo je jedan težak momenat za sve nas koji smo ga znali. Ostavio je dubok trag i u Srbiji i ovde u Italiji, vidite koliko ljudi je došlo da mu oda počast. Pamtiće se njegova dela i pamtićemo ga po dobru u svakom slučaju - počeo je razgovor popularni Piksi, a onda rekao neke veoma lepe reči za pokojnog Mihajlovića.

02:13 Dirljiva poruka Piksija na odavanju poslednjeg pozdrava legendarnom Siniši Mihajloviću

- On je bio jedan pošten čovek, čovek od reči. Krasila ga je borbenost i to što poraze nije priznavao. Jedno strahovito veliko srce. Imao je sve karakteristike koje treba jedan dobar čovek da ima na ovom svetu. To je bio Siniša Mihajlović i to je ono po čemu ćemo ga pamtiti. Danas smo došli da mu odamo poslednju počast, poslednji pozdrav. On je bio čovek vedrog duha, koji je uživao u životu... To je čovek koji je pomagao mnogima. Ja ne znam da li je iko tražio pomoć od njega a da je nije dobio.To oslikava njegove karakteristike kao čoveka na ovoj planeti.

Bili su saigrači u reprezentaciji, ali i privatno su bili u dobrim odnosima.

- Bila mi je čast da smo igrali zajedno u reprezentaciji, da smo se poznavali dobro, da smo neke u privatnom životu imali da podelimo. Ta sećanja će ostati uklesana u moju svest. Neka mu je večna slava i hvala mu na svemu - poručio je sa velikom tugom u glasu selektor fudbalske reprezentacije Srbije.

