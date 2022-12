SAŠA ILIĆ PRIČAO BUGARIMA O PARTIZANU I ZVEZDI: Zašto još nije vreme da se vrati u Humsku i zašto ga poštuju DELIJE!

Saša Ilić odlučio je da trenersku karijeru gradi van granica Srbije i voljenog Partizana. Legenda crno-belih predvodi CSKA iz Sofije i posle prvog dela sezone lider je u fudbalskom šampionatu Bugarske.

foto: Printskrin/Jutjub

Saša Ilić dao je intervju za bugarski portal Trud, u kojem je govorio o raznim temama. Posebno je bila zanimljiva izjava vezana za Partizan, klub u kojem je u dva navrata proveo 18 godina.

Bugarske kolege zanimalo je zašto je napustio Čukarički i zbog čega nije postao trener Partizana.

- Dugujem veliku zahvalnost Čukaričkom, koji mi je ukazao veliko poverenje time što me je postavio za trenera prvog tima. To je sjajno okruženje i za mlade igrače i za mlade trenere. U tih osam meseci koliko sam bio tamo uradili smo mnogo dobrih stvari. Imao sam neke nesporazume sa nekim ljudima u menadžmentu i odlučio sam da odem. A, što se tiče drugog pitanja, odgovoriću vam ovako - nije još vreme da postanem trener Partizana - bio je jasan Saša Ilić.

foto: Printskrin

Govorio je i o rivalstvu Partizana i Crvene zvezde, srpskom sudaru "večitih rivala".

- Uvek sam govorio da su pobede nad Crvenom zvezdom za mene najvrednije. Igrao sam dva puta u Ligi šampiona sa Partizanom, borio se na terenu protiv mnogih velikih klubova, ali ne postoje lepše pobede od onih nad Zvezdom.

Specifičan odnos imao je Saša Ilić sa navijačima Crvene zvezde.

- Sa navijačima Zvezde imam poseban odnos i nikada nisam imao probleme. Uvek su pokazivali poštovanje prema meni. Mogu i da kažem da sam jedan od retkih igrača kojima su navijači Zvezde podigli parolu na poslednjoj utakmici. A i ja sam uvek imao odnos pun poštovanja kako za Zvezdu kao klub, tako i za njihove navijače.

foto: Zorana Jevtić/Privatna Arhiva

Prisetio se i detalja iz meča Lige šampiona, duela između Partizana i Reala iz Madrida 2003. godine.

- Protiv Reala u Ligi šampiona promašio sam prazan gol sa metra u 80. minutu. A, onda sam potpisao za Seltu i prvi pogodak koji sam postigao bio je protiv Reala. Šalili su se ljudi sa mnom da bi bilo bolje da sam ga dao za Partizan. Ali, ozbiljno, sve bih dao sad da mogu da se taj promašaj nije desio.

Osvrnio se potom i na učinjeno u Bugarskoj u prvom delu sezone.

- Zadovoljan sam onim što smo uradili za ovih šest meseci. Ostvarili smo odličnu polusezonu. Prvi smo na tabeli, prošli smo dva kola Kupa. Ostaje žal zbog Evrope, ali i dalje smatram da smo bili ravnopravan rival Bazelu u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Jedino što me muči je derbi sa Levskim, gde su nas zasluženo pobedili. To nam je bila najlošija utakmica.

foto: Printskrin/Jutjub

Na proleće CSKA će voditi veliku borbu sa Ludogorecom, sa samo jednim ciljem da prekine skoro desetogodišnju vladavinu kluba iz Razgrada bugarskim fudbalom.

- Ja sam borac u srcu. Borim se do kraja, do poslednjeg trenutka, pa ćemo videti kako će izgledati bitka za titulu. Ludogorec je šampion već 11 godina, redovno igra u Evropi i to su njegove prednosti u odnosu na CSKA. Ali, mi smo sada u dobrom momentu, prvi smo na tabeli, imamo bod više od njih. Samo što znam da je i u prethodnom periodu CSKA padao u prolećnom delu prvenstva. Nadam se da će se to sada promeniti - istakao je Saša Ilić.

