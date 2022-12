SRBI OVO ŽELE - NACIONALNI STADION "SINIŠA MIHAJLOVIĆ": Fudbalsko zdanje da nosi ime po čoveku koji je stvorio kult reprezentacije

Smrt Siniše Mihajlovića zavila je u tugu Srbiju i Italiju. Među srpskim navijačima, posebno na društvenim mrežama, pojavila se inicijativa da novi nacionalni stadion koji će biti izgrađen u Beogradu ponese ime po legendarnom srpskom fudbaleru i selektoru.

foto: Shutterstock, Beta/Branislav Božić

Novi stadion bi, prema već urađenom građevinskom planu, trebalo da bude izgrađen u Surčinu ili na Novom Beogradu i da ima kapacitet nešto veći od 50.000 mesta. Trebalo bi da bude završen 2025. godine, a o tome po kome će nositi ime odlučiće nadležni organi.

Ono što je sigurno jeste da inicijativa u narodu kaže da bi to bio lep način da se država oduži Siniši Mihajloviću za njegovo rodoljublje, koje je izražavao dok je bio fudbaler, a potom i selektor. Ne treba zaboraviti da je Miha stvorio kult reprezentacije, insistirao na pevanju himne "Bože pravde", odnosu sa uvažavanjem prema grbu, dresu i zastavi i posebnom kodeksu fudbalera.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Ljupko Petrović, evropski šampion sa Crvenom zvezdom 1991. godine i čovek koji je odlično poznavao Sinišu Mihajlovića kaže za Kurir:

- Siniša će živeti onoliko koliko ga mi budemo pominjali. Mislim da je lepa inicijativa i predlog da novi stadion ponese njegovo ime. To bi bilo dobro s obzirom na sve što je Siniša uradio za Srbiju i naš sport. Bila bi to jedna vrsta počasti njemu. Ukoliko novi stadion bude poneo ime po Siniši Mihajloviću, to će značiti da će večno biti živ!

foto: Starsport

Milorad Kosanović takođe je dobro poznavao Sinišu Mihajlovića, još od dečačkih dana kad je Miha kao momčić od 18 leta iz Borova stigao u Vojvodinu:

- Ja sam za Sinišu, ali nije to tako jednostavno. Taj novi stadion bi svakako trebalo da dobije neko ime. Možda neko neutralno, što simbolizuje državu, grad i sport. Treba dobro razmisliti. Ne bi trebalo da nas vodi emocija, već razum. Što opet ne znači da ime Siniše Mihajlovića ne zadovoljava kriterijum da je dao mnogo srpskom fudbalu i sportu. Koje god se ime bude izabralo, uvek će biti onih koji će biti nezadovoljni.

foto: Ministarstvo finansija

Kurir je pre nekoliko dana sproveo anketu treba li novi nacionalni stadion da nosi ime po Siniši Mihajloviću. Naši čitaoci bili su više nego jasni, čak 86,28 odsto glasalo je "za", neutralan stav imalo je 7,55 odsto glasača, dok je protiv bilo njih svega 6,17 procenata.

Potreba Stadion od 257 miliona evra Nacionalni stadion dugogodišnja je tema u Srbiji. Jedan ovako moderan objekat preko je potreban našoj reprezentaciji i klubovima, posebno zato što fudbalski objekti Crvene zvezde i Partizana zahtevaju ogromna ulaganja u njihovu modernizaciju, kako bi zadovoljili sve standarde UEFA. Izgradnja bi trebalo da košta, prema procenama stručnjaka, 257 miliona evra.

Kurir sport/A. Radonić